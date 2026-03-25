CSGT Lâm Đồng trao trả iPhone cùng 30 triệu đồng cho người đánh rơi

Ngày 25/3, Phòng CSGT, Công an tỉnh Lâm Đồng, cho biết, Đội CSGT số 6 của đơn vị vừa trao trả tài sản gồm gần 30 triệu đồng cùng điện thoại iPhone 11 cho người dân đánh rơi.

Trước đó, khoảng 11h30 cùng ngày, tổ công tác của Đội CSGT số 6 tuần tra trên quốc lộ 28, bất ngờ phát hiện chiếc ví màu đen và điện thoại rơi bên lề đường.

Cảnh sát Lâm Đồng hoàn tất thủ tục, trao trả tài sản cho người đánh rơi (Ảnh: An Sinh).

Kiểm tra trong ví, lực lượng chức năng phát hiện gần 30 triệu đồng cùng giấy tờ tùy thân mang tên Nguyễn Hữu Đạt (30 tuổi, trú tại tỉnh Đắk Lắk).

Tổ công tác nhanh chóng xác minh, liên hệ và trao trả toàn bộ tài sản cho anh Đạt.

Nhận lại tài sản, anh Đạt rất xúc động vì số tiền lớn cùng giấy tờ quan trọng được tìm lại. Anh bày tỏ sự cảm kích trước tinh thần trách nhiệm của lực lượng CSGT tỉnh Lâm Đồng.