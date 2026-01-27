Người dân ở Lâm Đồng giao nộp đại bàng núi quý hiếm

Ngày 27/1, Công an xã Sơn Điền (tỉnh Lâm Đồng) cho biết, đơn vị vừa phối hợp cùng các lực lượng chức năng, tiếp nhận cá thể chim đại bàng núi do người dân giao nộp, thực hiện các thủ tục để thả về môi trường tự nhiên theo quy định.

Theo Công an xã Sơn Điền, đầu tháng 1 vừa qua, anh P. (31 tuổi, trú tại xã Sơn Điền) phát hiện chim đại bàng bay vào vườn nhà bắt gà nhưng bị vướng vào lưới nên anh bắt giữ, nuôi nhốt.

Cơ quan Công an xã Sơn Điền tiếp nhận cá thể chim đại bàng người dân giao nộp (Ảnh: Trần Nguyên).

Sau khi được Công an xã Sơn Điền tuyên truyền, vận động về quy định bảo vệ động vật hoang dã, anh P. đã tự giác mang cá thể chim đến giao nộp cho cơ quan chức năng.

Cá thể chim đại bàng nói trên được xác định là chim đại bàng núi, tên khoa học Nisaetus nipalensis, thuộc nhóm IIB, động vật rừng nguy cấp, quý hiếm. Cá thể chim nặng khoảng 2,5kg, sức khỏe ổn định, không bị thương.

Được biết, Công an xã Sơn Điền phối hợp Hạt Kiểm lâm khu vực Di Linh, Công ty TNHH Lâm nghiệp Di Linh và Ban Quản lý rừng Bắc Sơn hoàn tất thủ tục để thả chim đại bàng về môi trường tự nhiên theo quy định.