CSGT Hà Nội xử phạt tài xế xe bồn làm rơi vãi bê tông xuống đường

Ngày 27/10, Phòng CSGT Công an Hà Nội cho biết, Đội CSGT đường bộ số 15 đã lập biên bản xử phạt anh L.V.L. (SN 1988, quê Nghệ An) do có hành vi điều khiển xe chở hàng hóa để rơi vãi xuống đường.

Với vi phạm trên, anh L. sẽ bị xử phạt 3 triệu đồng và bị tạm giữ giấy phép lái xe.

Tài xế L. tại cơ quan công an (Ảnh: Công an cung cấp).

Trước đó, khoảng 10h40 ngày 21/10, người dân tham gia giao thông trên đường Võ Văn Kiệt, TP Hà Nội, phát hiện một xe bồn trộn bê tông tươi làm chảy nước và bê tông xuống mặt đường, gây nguy cơ mất an toàn giao thông. Người dân đã ghi hình và gửi thông tin tới Cục trưởng Cục CSGT.

Sau khi tiếp nhận thông tin, Cục CSGT đã chỉ đạo Phòng CSGT Hà Nội xác minh. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng chức năng đã xác định người điều khiển xe bồn mang biển kiểm soát 29C-984.xx là anh L.V.L., quê Nghệ An.

Hình ảnh tài xế L. để rơi vãi bê tông xuống đường (Ảnh: Công an cung cấp).

Tại cơ quan công an, anh L. thừa nhận hành vi điều khiển xe chở bê tông không che chắn, để rơi vãi xuống đường.

Phòng CSGT Hà Nội khuyến cáo, các tài xế khi vận chuyển hàng hóa bằng ô tô phải chấp hành nghiêm các quy định; hàng hóa phải được xếp đặt gọn gàng, chằng buộc chắc chắn nhằm bảo đảm an toàn giao thông, giữ vệ sinh môi trường và mỹ quan đô thị.