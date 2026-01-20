CSGT Hà Nội tuần tra kiểm soát, bảo đảm an ninh phục vụ Đại hội Đảng

Sáng 20/1, Phòng CSGT Hà Nội cho biết thực hiện kế hoạch của Công an Hà Nội về bảo đảm an ninh, trật tự phục vụ Đại hội XIV của Đảng, công an các đơn vị đã bố trí lực lượng, triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, bảo đảm tuyệt đối an toàn cho các hoạt động của Đại hội XIV của Đảng.

Ghi nhận tối 19/1, Đội CSGT đường bộ số 1 phối hợp với Công an phường Hoàn Kiếm tổ chức tuần tra, kiểm soát trên địa bàn. Việc kiểm soát tập trung tại các tuyến phố trọng điểm, khu vực trung tâm nhằm bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, trật tự đô thị và giữ gìn an ninh, trật tự.

Các lực lượng triển khai phương án bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn phường Hoàn Kiếm đêm 19/1 (Ảnh: Công an cung cấp).

Theo cảnh sát, sau khi thống nhất phương án, các tổ công tác triển khai tuần tra tại các tuyến, địa bàn được xác định, chủ động phát hiện, xử lý các hành vi vi phạm, vừa bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, vừa phòng ngừa các nguy cơ phát sinh phức tạp về an ninh, trật tự.

Thiếu tá Nguyễn Hoàng Ninh, Đội trưởng Đội CSGT đường bộ số 1 cho biết, nhằm bảo đảm trật tự, an toàn giao thông và trật tự xã hội trên địa bàn, đơn vị đã phối hợp chặt chẽ với công an cơ sở, tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các vi phạm về trật tự, an toàn giao thông, trật tự đô thị.

"Nhiệm vụ trọng tâm là bảo đảm tuyệt đối an toàn cho các đoàn đại biểu, lãnh đạo Đảng, Nhà nước và toàn bộ các hoạt động của Đại hội XIV của Đảng, đồng thời hạn chế thấp nhất ảnh hưởng đến sinh hoạt, đi lại bình thường của người dân", Thiếu tá Ninh nhấn mạnh.

Ghi nhận thực tế trên các tuyến phố, đa phần các hoạt động sinh hoạt của người dân diễn ra bình thường, các hộ kinh doanh chấp hành nghiêm các quy định về trật tự đô thị, không lấn chiếm vỉa hè, lòng đường; đường phố văn minh, sạch đẹp.

Nhiều người dân cho biết, thời gian qua được lực lượng chức năng thường xuyên tuyên truyền, nhắc nhở nên họ đã nâng cao ý thức chấp hành, chủ động tuân thủ các quy định của pháp luật, cùng chung tay giữ gìn an ninh, trật tự phục vụ Đại hội XIV của Đảng.

Nhà chức trách cho hay, bên cạnh công tác bảo đảm trật tự đô thị, lực lượng chức năng còn tổ chức kiểm soát nồng độ cồn đối với người điều khiển phương tiện tham gia giao thông.

Ghi nhận tại điểm kiểm soát nồng độ cồn trên phố Hàng Khoai đêm 19/1, chỉ trong hơn một giờ đồng hồ, lực lượng chức năng đã phát hiện, xử lý 4 trường hợp vi phạm.

Đại uý Lưu Hoàng Quân, cán bộ Đội CSGT đường bộ số 1 cho biết, việc kiểm soát chặt chẽ nồng độ cồn không chỉ nhằm phòng ngừa tai nạn giao thông do người điều khiển phương tiện sử dụng rượu, bia, mà còn là biện pháp quan trọng trong công tác bảo đảm an ninh, trật tự.

Lực lượng CSGT kiểm soát nồng độ cồn đêm 19/1 (Ảnh: Công an cung cấp).

Còn tại nút giao Xã Đàn - La Thành, phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám, tổ công tác Đội CSGT đường bộ số 3 tiếp tục duy trì hoạt động kiểm soát nồng độ cồn đối với người điều khiển phương tiện tham gia giao thông.

Tại thời điểm ghi nhận, tổ công tác đã phát hiện và xử lý 7 trường hợp vi phạm, trong đó có trường hợp vi phạm nồng độ cồn vượt mức kịch khung (0,4mg/lít khí thở).

Trung tá Dương Thanh Tuấn, cán bộ Đội CSGT đường bộ số 3 cho biết, thực hiện kế hoạch của Công an Hà Nội, đơn vị này đã bố trí các tổ tuần tra, kiểm soát khép kín địa bàn, với mục tiêu giữ gìn trật tự, an toàn giao thông, chủ động phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm trên các tuyến giao thông, bảo đảm an ninh, trật tự trong thời gian diễn ra Đại hội XIV của Đảng.