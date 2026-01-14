CSGT Hà Nội diễn tập dẫn đoàn phục vụ Đại hội XIV của Đảng

Sáng 14/1, Công an thành phố Hà Nội tổ chức diễn tập phương án dẫn đoàn, xếp xe phục vụ Đại hội XIV của Đảng. Theo cảnh sát, các phương án được triển khai đồng bộ, khoa học, bảo đảm an ninh, an toàn tuyệt đối, giao thông thông suốt, hạn chế tối đa ảnh hưởng đến sinh hoạt bình thường của nhân dân.

Nhà chức trách cho biết, xác định Đại hội XIV của Đảng là nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng, Công an thành phố Hà Nội đã chủ động xây dựng, tổ chức diễn tập phương án tổng thể bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn giao thông, trong đó công tác dẫn đoàn, phân luồng giao thông được chuẩn bị kỹ lưỡng, chặt chẽ.

Tham gia diễn tập có đầy đủ các lực lượng công an, quân đội, trong đó lực lượng cảnh sát giao thông giữ vai trò nòng cốt trong tổ chức dẫn, đón các đoàn đại biểu từ các cụm khách sạn, nơi ăn nghỉ về Trung tâm Hội nghị Quốc gia (phường Từ Liêm, Hà Nội) và các địa điểm diễn ra các hoạt động liên quan.

Quá trình dẫn đoàn được thực hiện đúng phương án, bảo đảm an toàn, đúng thời gian, giữ vững trật tự, kỷ cương giao thông trên từng tuyến đường.

Cùng với đó, lực lượng công an cơ sở được bố trí tăng cường tại các điểm diễn ra sự kiện, khu vực lưu trú của đại biểu và trên các tuyến hoạt động của đoàn.

Công an phường, xã trực tiếp nắm tình hình địa bàn, phối hợp chặt chẽ với cảnh sát giao thông, cảnh sát cơ động và các lực lượng chức năng trong công tác tuần tra, kiểm soát, bảo đảm an ninh, trật tự, kịp thời phát hiện, xử lý các tình huống phát sinh ngay từ cơ sở, không để bị động, bất ngờ.

Thông qua buổi diễn tập, Công an thành phố Hà Nội đánh giá khả năng hiệp đồng, phối hợp giữa các lực lượng; kiểm tra tính khả thi của các phương án bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn giao thông. Qua đó tiếp tục hoàn thiện phương án, sẵn sàng triển khai hiệu quả khi Đại hội XIV của Đảng chính thức diễn ra, bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn, góp phần vào thành công chung của Đại hội.

Trong ảnh, Đại tá Nguyễn Tiến Đạt, Phó Giám đốc Công an Hà Nội (đứng giữa, tay cầm bộ đàm) kiểm tra chỉ đạo công tác bảo vệ an ninh, an toàn buổi tổng duyệt Đại hội Đảng.

Trước đó, nhằm bảo đảm trật tự, an toàn giao thông phục vụ Đại hội, Công an TP Hà Nội đã triển khai phương án phân luồng giao thông trên nhiều tuyến đường trọng điểm.

Cụ thể, trong các khung thời gian từ 5h30 đến 11h30 ngày 14/1; từ 6h đến 8h30, từ 10h30 đến 12h, từ 13h đến 14h và từ 16h đến 19h các ngày từ 19/1 đến 25/1, cảnh sát sẽ tạm cấm toàn bộ xe tải thông dụng, xe tải chuyên dùng và ô tô chở khách từ 16 chỗ trở lên lưu thông trên nhiều tuyến đường khu vực Trung tâm Hội nghị Quốc gia và các tuyến dẫn đoàn.

Đối với một số tuyến đường khác, lực lượng chức năng thực hiện hạn chế lưu thông đối với các loại phương tiện nêu trên nhằm giảm mật độ giao thông, bảo đảm an toàn cho các đoàn đại biểu di chuyển. Riêng tuyến Vành đai 3 trên cao (đoạn từ cầu Thăng Long đến nút giao với quốc lộ 5A), trong thời gian từ 6h đến 21h các ngày từ 19/1 đến 25/1, tạm cấm các ô tô có trọng tải cho phép toàn bộ từ 10 tấn trở lên lưu thông.