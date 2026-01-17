Sẵn sàng xử lý mọi tình huống phát sinh trong dịp diễn ra Đại hội Đảng

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Công an và Công an TP Hà Nội về tăng cường bảo đảm an ninh, trật tự phục vụ các sự kiện chính trị trọng đại, những ngày qua, Công an phường Ba Đình đã triển khai các phương án bảo vệ Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng trên địa bàn.

Theo Công an phường Ba Đình, trong thời gian diễn ra Đại hội XIV, địa bàn phường được xác định là khu vực trọng điểm do tập trung nhiều mục tiêu chính trị, địa điểm quan trọng và là nơi ăn, nghỉ của đại biểu. Yêu cầu đặt ra là công tác chỉ huy, điều hành và tổ chức thực hiện các phương án bảo vệ phải chặt chẽ, đồng bộ, sẵn sàng xử lý mọi tình huống phát sinh.

Công an phường Ba Đình kiểm tra cư trú trên địa bàn (Ảnh: Công an cung cấp).

Công an phường Ba Đình được giao nhiệm vụ trực tiếp bảo vệ 11 chốt cùng các địa điểm ăn, nghỉ của đại biểu tham dự Đại hội. Trước yêu cầu nhiệm vụ, đơn vị đã chủ động xây dựng phương án bảo đảm an ninh, an toàn phù hợp đặc điểm địa bàn; bố trí lực lượng tăng cường tuần tra, kiểm soát, giữ vững kỷ luật, kỷ cương và chấp hành nghiêm điều lệnh Công an nhân dân.

Trung tá Trần Văn Cường, Trưởng Công an phường Ba Đình, đã quán triệt yêu cầu, nhiệm vụ cụ thể đối với từng lực lượng tham gia. Trong đó, trọng tâm là tăng cường “tuần tra vũ trang”, kiểm soát chặt tình hình an ninh, trật tự ban đêm, bảo đảm an toàn trước, trong và sau thời gian diễn ra Đại hội.

Theo phương án triển khai, lực lượng Cảnh sát phòng, chống tội phạm tổ chức tuần tra vũ trang công khai xuyên đêm từ 22h đến 6h ngày hôm sau.

Lực lượng sẽ tăng cường kiểm tra, nhắc nhở các cơ sở kinh doanh chấp hành quy định về thời gian hoạt động, trật tự đô thị; không lấn chiếm vỉa hè, lòng đường. Lực lượng Cảnh sát khu vực và An ninh tập trung nắm chắc tình hình địa bàn, quản lý cư trú, quản lý nhân khẩu, người nước ngoài lưu trú; kết hợp bảo đảm an toàn phòng, chống cháy nổ.

Thời gian tới, Công an phường Ba Đình cho biết sẽ tiếp tục duy trì, tăng cường tuần tra, kiểm soát; phối hợp chặt chẽ với các ban, ngành, đoàn thể và chính quyền địa phương đẩy mạnh tuyên truyền, vận động người dân chấp hành quy định pháp luật, góp phần giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Công an phường Ô Chợ Dừa đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn (Ảnh: Công an Hà Nội).

Cùng triển khai cao điểm bảo đảm an ninh, trật tự phục vụ Đại hội XIV, Công an phường Ô Chợ Dừa cũng tổ chức tuần tra vũ trang, kiểm soát hành chính ban đêm và kiểm tra lưu trú đối với cả người Việt Nam và người nước ngoài.

Theo kế hoạch, phường Ô Chợ Dừa bố trí 2 tổ công tác gồm tổ tuần tra và tổ kiểm tra lưu trú với tổng 9 cán bộ, chiến sĩ, được trang bị phương tiện, công cụ hỗ trợ, tổ chức tuần tra khép kín địa bàn từ 22h đến 6h hôm sau.

Lực lượng tập trung kiểm soát các khu vực trọng điểm, kịp thời phát hiện, phòng ngừa, trấn áp vi phạm, không để phát sinh tình huống phức tạp; đồng thời tăng cường bám sát địa bàn, tổ dân phố, tuyên truyền người dân nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, chủ động tố giác tội phạm và chú trọng phòng, chống cháy nổ từ cơ sở.