“Sự quan tâm của người dân dành cho lực lượng CSGT vô cùng to lớn”

Chiều 19/12, tại hội trường Bộ Công an (30 Trần Bình Trọng, phường Hai Bà Trưng, Hà Nội), Cục CSGT phối hợp với báo Dân trí tổ chức Lễ trao giải cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật về trật tự an toàn giao thông đường bộ”, vinh danh 24 cá nhân xuất sắc nhất.

Cũng tại đây, Cục CSGT tổ chức Lễ trao giải cuộc thi “Tìm hiểu truyền thống 80 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của lực lượng cảnh sát giao thông”, vinh danh 71 cá nhân đạt giải.

Tới dự có Thiếu tướng Đỗ Thanh Bình, Cục trưởng Cục Cảnh sát giao thông, Bộ Công an và Nhà báo Phạm Tuấn Anh, Tổng biên tập báo Dân trí.

Đại tá Nguyễn Quang Nhật (Ảnh: Hải Long).

Trưởng Ban giám khảo - Đại tá Nguyễn Quang Nhật, Trưởng phòng 3, Cục CSGT (C08, Bộ Công an) cho biết, những người tham gia cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật về trật tự an toàn giao thông đường bộ” đã được thấy những tình huống giao thông gần gũi nhất.

Ban tổ chức cũng đưa ra những clip tình huống để yêu cầu người thi phát hiện lỗi vi phạm, từ đó đề ra giải pháp nhằm ngăn chặn, phòng ngừa.

“Qua chấm thi, chúng tôi thấy nhận thức của người dân rất cao, rất tốt. Nhiều giải pháp được đưa ra trong các bài thi rất sáng tạo, rất hay về bảo đảm an toàn giao thông, ứng dụng khoa học công nghệ cũng như trí tuệ nhân tạo (AI) nhằm nâng cao nhận thức của người tham gia giao thông. Dù đó là ý tưởng nhưng đã gợi mở để chúng tôi có cơ sở phát triển, tham mưu các cấp lãnh đạo, đặc biệt lãnh đạo Bộ Công an trong triển khai các giải pháp đảm bảo an toàn giao thông trong thời gian tới”, Đại tá Nguyễn Quang Nhật cho hay.

Riêng cuộc thi “Tìm hiểu truyền thống 80 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của lực lượng cảnh sát giao thông” khiến Đại tá Nhật và các thành viên ban giám khảo ngạc nhiên trước số lượng bài thi rất lớn, hơn 140.000 bài và có sự tham gia của đông đảo các thành phần trong xã hội.

“Chúng tôi thấy người dự thi rất chịu khó, công phu sưu tầm tư liệu, thiết kế bài dự thi rất bắt mắt, ứng dụng công nghệ để sáng tạo bài thi bằng lời nói, chữ nổi, mô hình kèm theo nhằm tạo thành một ấn tượng rất tốt với ban giám khảo”, ông Nhật nói.

Lãnh đạo Cục CSGT, lãnh đạo báo Dân trí và thành viên ban giám khảo cuộc thi chụp ảnh lưu niệm (Ảnh: Hải Long).

Theo ông Nhật, qua những câu hỏi mang tính gợi mở như “Hãy nêu tấm gương CSGT mà bạn tâm đắc và vì sao?”, Ban tổ chức đã nhận thấy sự quan tâm của quần chúng nhân dân dành cho lực lượng CSGT vô cùng to lớn.

“CSGT phải dựa vào dân, phải vì dân mà chiến đấu. Đâu dân cần CSGT có, đâu dân khó có CSGT. Chính mối quan hệ máu thịt đó đã thúc đẩy ra những câu chuyện bình dị giữa đời thường: Giúp người đi đường một chai nước giữa trời nắng nóng; vượt qua thiên tai, lũ lụt để giúp đỡ, đến với người dân, cùng người dân bảo đảm an ninh, trật tự trên địa bàn”, ông Nhật bày tỏ.

Trưởng Ban giám khảo Nguyễn Quang Nhật tin rằng mỗi thành viên khi chấm thi đều cảm thấy thử thách và có cảm xúc chất chứa.

“Có lẽ mỗi thành viên ban giám khảo cuộc thi này cũng thấy được giá trị của lực lượng CSGT trong nhân dân, CSGT trong đảm bảo giữ gìn cho mọi người dân tham gia giao thông văn minh, an toàn”, ông Nhật tin tưởng.

Chung quan điểm, Đại tá Trần Quốc Toàn, Trưởng phòng 3 - Cục Pháp chế và Cải cách hành chính, tư pháp (V03, Bộ Công an), Phó Trưởng ban giám khảo cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật về trật tự an toàn giao thông đường bộ", đánh giá cuộc thi nhằm giúp người dân tích cực tìm hiểu quy định pháp luật về giao thông. Từ đó sẽ nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, thực hiện đúng quy định về đảm bảo an toàn giao thông, bảo vệ tính mạng cho mình và những người tham gia giao thông khác.

Cuộc thi được tổ chức rất bài bản, chu đáo nên thu hút lượng người tham gia rất đông với đủ lứa tuổi, bậc học, ngành học.

“Các bài thi có sự đầu tư chu đáo, đạt chất lượng. Ban giám khảo phải làm việc nghiêm túc, lựa chọn những bài thi xứng đáng nhất, đạt kết quả cao nhất để trao giải”, ông Toàn nhớ lại.

Đại tá Trần Quốc Toàn mong muốn ý nghĩa và mục đích của cuộc thi sẽ được lan tỏa rộng rãi, giúp người dân và các tầng lớp trong xã hội tích cực tìm hiểu các quy định pháp luật, cùng người thân nâng cao ý thức chấp hành về an toàn giao thông.

Nhà báo Lê Bảo Trung khi tham gia thảo luận, chấm giải cuộc thi (Ảnh: Thành Đông).

Theo nhà báo Lê Bảo Trung, Trưởng ban Khoa học, Công nghệ và Giáo dục, báo Dân trí (thành viên ban giám khảo), năm nay cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật về trật tự, an toàn giao thông đường bộ” thu hút gần 1 triệu bài dự thi từ khắp các tỉnh, thành trong cả nước.

Cuộc thi được tổ chức theo hình thức trực tuyến, với 3 kỳ thi tháng (tháng 7, 8, 9) và đã được đông đảo người dân tham gia.

Nhiều bài thể hiện sự hiểu biết pháp luật khá sâu, cách trình bày mạch lạc, lập luận có căn cứ pháp lý, căn cứ thực tiễn. Nhiều bài thi đã đề xuất sử dụng camera AI, dữ liệu lớn (Big Data) và app cảnh báo giao thông thông minh. Điều này cho thấy nhận thức pháp luật của thế hệ trẻ đang chuyển từ “học thuộc” sang “hiểu bản chất để hành động”.

Các bài dự thi đã phản ánh trung thực những bất cập trong thực tiễn đô thị hóa nhanh, từ hạ tầng, ý thức người dân đến công tác quản lý, giám sát.