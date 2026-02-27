CSGT dùng xe chuyên dụng đưa người đột quỵ cấp cứu kịp thời

Ngày 27/2, Phòng CSGT Công an tỉnh Ninh Bình cho biết, các chiến sĩ của đơn vị vừa sử dụng xe chuyên dụng đưa bệnh nhân bị đột quỵ đi cấp cứu kịp thời, không bị tử vong.

Chiến sĩ CSGT Công an tỉnh Ninh Bình cùng bệnh nhân đang bình phục trở lại sau ca cấp cứu do đột quỵ (Ảnh: Người dân cung cấp).

Trước đó, khoảng 8h cùng ngày, Tổ công tác thuộc Đội CSGT đường bộ số 5, Phòng CSGT Ninh Bình thực hiện nhiệm vụ tuần tra kiểm soát theo kế hoạch.

Khi tổ công tác vừa dừng xe tại km 146 quốc lộ 21 thì có người dân ra nhờ hỗ trợ đưa người nhà đi cấp cứu do bị đột quỵ. Các chiến sĩ đã nhanh chóng dùng xe tuần tra để hỗ trợ đưa anh Chu Văn Vinh (SN 1983, trú tại phường Mỹ Lộc, tỉnh Ninh Bình đến Trung tâm y tế Mỹ Lộc để cấp cứu.

Do được cấp cứu kịp thời, anh Vinh không bị nguy hiểm đến tính mạng. Hiện tại sức khoẻ của nam thanh niên đã ổn định, đang dần bình phục trở lại.