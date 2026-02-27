Tài xế xe tải nghi đột quỵ trên cao tốc, được CSGT kịp thời đưa đi cấp cứu

Ngày 27/2, Tổ Cảnh sát giao thông (CSGT) số 1, Đội 7, Phòng 6, Cục CSGT cho biết đơn vị này vừa hỗ trợ đưa tài xế xe tải có dấu hiệu đột quỵ đến bệnh viện tại TPHCM cấp cứu kịp thời.

Trước đó lúc 10h48 ngày 26/2, Tổ CSGT số 1 đang thực hiện nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát trên tuyến cao tốc TPHCM - Trung Lương thì nhận được tin báo của người dân về việc một xe tải dừng đỗ tại làn khẩn cấp, tài xế có biểu hiện bất thường về sức khỏe.

CSGT đưa tài xế rời khỏi xe tải để chở đi cấp cứu (Ảnh: Công an cung cấp).

Ngay lập tức, tổ công tác đã nhanh chóng đến địa điểm trên và thấy tài xế N.P.L. (SN 1988, quê tỉnh Đồng Nai cũ) ngồi trong cabin có biểu hiện mệt lả, nói khó, tay chân yếu, nghi dấu hiệu đột quỵ.

Nhận thấy tình huống nguy cấp, lực lượng chức năng đã khẩn trương đưa tài xế rời khỏi cabin, bố trí cán bộ điều tiết giao thông đảm bảo an toàn khu vực, đồng thời sử dụng xe tuần tra CSGT chở nạn nhân đến Bệnh viện Đa khoa Bình Chánh (TPHCM) cấp cứu kịp thời.

Anh L. được đưa đến bệnh viện kịp thời nên đã qua cơn nguy hiểm (Ảnh: Công an cung cấp).

Nhờ sự hỗ trợ kịp thời của cán bộ chiến sĩ Tổ CSGT số 1, tài xế L. đã được tiếp cận cơ sở y tế trong “thời gian vàng” để cấp cứu.

Hiện sức khoẻ của anh L. tiến triển tốt, tiếp tục được theo dõi ở bệnh viện.