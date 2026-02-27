Cô gái vi phạm nồng độ cồn, nói "má đỏ vì em đánh phấn"

Sáng 27/2, Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT), Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết trong tháng 2, qua tuần tra, kiểm soát, lực lượng chức năng đã phát hiện hơn 600 trường hợp vi phạm nồng độ cồn.

Riêng tối 25/2, trong quá trình làm nhiệm vụ, lực lượng CSGT phát hiện một cô gái điều khiển xe máy có biểu hiện nghi vấn nên yêu cầu dừng xe kiểm tra. Sau khi cảnh sát dùng thiết bị đo nồng độ cồn, nữ tài xế phân trần: "Má đỏ vì em đánh phấn".

Khi cảnh sát giao thông kiểm tra nồng độ cồn, cô gái nói rằng "má đỏ vì em đánh phấn" (Ảnh cắt từ clip).

Tuy nhiên, kết quả kiểm tra cho thấy người này vi phạm ở mức 0,036mg/l khí thở (mức dưới 0,25mg/l). Lúc này, cô gái thừa nhận biết quy định đã uống rượu, bia là không được lái xe, song cho rằng do bạn bè "ép" uống một cốc bia mới cho về.

CSGT đã tuyên truyền, nhắc nhở cô gái về nguy cơ mất an toàn giao thông khi sử dụng rượu, bia rồi điều khiển phương tiện.

Theo Nghị định 100/2019/NĐ-CP (được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định 123/2021/NĐ-CP), với mức vi phạm trên, người điều khiển xe máy có thể bị phạt tiền 2-3 triệu đồng và tước giấy phép lái xe 10-12 tháng.

Thực hiện kế hoạch cao điểm của Cục CSGT (Bộ Công an), từ ngày 17/2 (mùng 1 Tết), Phòng CSGT Công an Hà Tĩnh đã bố trí 19 tổ tuần tra kiểm soát nồng độ cồn trên nhiều tuyến đường.

Việc xử lý được triển khai quyết liệt với tinh thần "không có vùng cấm, không có ngoại lệ", nhằm phòng ngừa, kéo giảm tai nạn giao thông liên quan đến rượu, bia.