10 ngày Tết, Cục trưởng Cục CSGT nhận 50 tin báo "xe khách nhồi nhét"

Thống kê này được Cục CSGT (Bộ Công an) đưa ra tối 24/2.

Cục CSGT cho hay, tính từ ngày 13/2 đến 23/2, số điện thoại của Thiếu tướng Đỗ Thanh Bình, Cục trưởng Cục CSGT đã tiếp nhận 50 tin phản ánh xe khách có hành vi "nhồi nhét" hành khách.

Tiếp nhận thông tin, Cục CSGT đã gửi các đơn vị, địa phương để trực tiếp kiểm tra, xử lý các vi phạm này.

Hình ảnh hành khách nằm cả xuống sàn ô tô trong hành trình về quê ăn Tết (Ảnh: Cục CSGT).

Theo cảnh sát, qua phản ánh từ người dân, lực lượng CSGT các địa phương đã kiểm tra 50 trường hợp vi phạm; phát hiện 27 trường hợp xe kinh doanh vận tải hành khách chở quá số người quy định. Nhà chức trách đã lập biên bản vi phạm hành chính 27 trường hợp đối với lái xe và chủ phương tiện.

"Tổng tiền phạt đối với các lái xe vi phạm là hơn 520 triệu đồng, các chủ phương tiện bị phạt tổng cộng hơn 1,7 tỷ đồng", đại diện Cục CSGT thông tin.

Vị lãnh đạo cho biết thêm, cùng với phạt tiền, cơ quan chức năng đã tước quyền sử dụng phù hiệu ô tô khách 2 tháng với 8 trường hợp; trừ điểm GPLX 8 trường hợp.

Cục CSGT dẫn chứng ngày 13/2, Phòng CSGT Công an tỉnh Phú Thọ kiểm tra xe khách 25B-002.xx có vi phạm chở quá số người quy định với 65 người/34 chỗ...