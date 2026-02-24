10 ngày Tết, Cục trưởng Cục CSGT nhận 50 tin báo "xe khách nhồi nhét"
(Dân trí) - Tính từ ngày 13/2 đến 23/2, số điện thoại của Thiếu tướng Đỗ Thanh Bình, Cục trưởng Cục CSGT, đã tiếp nhận 50 tin phản ánh xe khách có hành vi "nhồi nhét" hành khách.
Thống kê này được Cục CSGT (Bộ Công an) đưa ra tối 24/2.
Tiếp nhận thông tin, Cục CSGT đã gửi các đơn vị, địa phương để trực tiếp kiểm tra, xử lý các vi phạm này.
Theo cảnh sát, qua phản ánh từ người dân, lực lượng CSGT các địa phương đã kiểm tra 50 trường hợp vi phạm; phát hiện 27 trường hợp xe kinh doanh vận tải hành khách chở quá số người quy định. Nhà chức trách đã lập biên bản vi phạm hành chính 27 trường hợp đối với lái xe và chủ phương tiện.
"Tổng tiền phạt đối với các lái xe vi phạm là hơn 520 triệu đồng, các chủ phương tiện bị phạt tổng cộng hơn 1,7 tỷ đồng", đại diện Cục CSGT thông tin.
Vị lãnh đạo cho biết thêm, cùng với phạt tiền, cơ quan chức năng đã tước quyền sử dụng phù hiệu ô tô khách 2 tháng với 8 trường hợp; trừ điểm GPLX 8 trường hợp.
Cục CSGT dẫn chứng ngày 13/2, Phòng CSGT Công an tỉnh Phú Thọ kiểm tra xe khách 25B-002.xx có vi phạm chở quá số người quy định với 65 người/34 chỗ...
Số điện thoại Thiếu tướng Đỗ Thanh Bình sử dụng để tiếp nhận phản ánh là: 078.9388.539.
Ngoài ra, Cục CSGT cũng tiếp nhận các thông tin phản ánh về tình hình trật tự, an toàn giao thông qua các phương thức khác như: Trang thông tin điện tử Cục CSGT trên nền tảng mạng xã hội Facebook; số đường dây nóng của Bộ Công an (06923.42593); số điện thoại trực ban của Cục CSGT (điện thoại cố định: 06923.42608 hoặc số điện thoại di động: 0995.67.67.67)...
Theo Cục CSGT, người dân cũng có thể phản ánh tình hình trật tự, an toàn giao thông qua ứng dụng VNeTraffic.