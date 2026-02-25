CSGT dùng ca nô hỗ trợ du khách đi cấp cứu khi tham quan chùa Hương

Khoảng 16h54 ngày 24/2, Tổ công tác của Đội Cảnh sát đường thủy số 2 (Phòng CSGT Công an Hà Nội) đang làm nhiệm vụ trên tuyến suối Yến, khu vực bến Trò, thuộc quần thể danh thắng Hương Sơn (xã Hương Sơn, Hà Nội), thì phát hiện chị T.T.H. (SN 1987), du khách đi lễ có biểu hiện sức khỏe không ổn định.

CSGT sử dụng ca nô hỗ trợ đưa du khách đi cấp cứu (Ảnh: Công an cung cấp).

Theo cảnh sát, chị H. được xác định bị hạ canxi, rối loạn tiền đình, cần được đưa đi cấp cứu kịp thời. Tổ công tác sau đó đã nhanh chóng sử dụng ca nô chuyên dụng đưa chị H. đến cơ sở y tế an toàn.

Sau khi sức khỏe ổn định, đại diện gia đình chị H. đã gửi lời cảm ơn chân thành đến tổ công tác và lực lượng cảnh sát đường thủy vì sự hỗ trợ kịp thời, tận tình.

Ông Lê Văn Trang, Chủ tịch UBND xã Hương Sơn cho biết, lễ hội du lịch chùa Hương là một trong những lễ hội xuân lớn của Hà Nội, thu hút đông đảo du khách thập phương về hành lễ, vãn cảnh mỗi dịp đầu năm. Năm nay, lễ hội diễn ra từ ngày 18/2 đến 11/5.

Theo thống kê từ Ban tổ chức, chỉ trong 5 ngày đầu năm, khu di tích đã đón gần 136.000 lượt khách tham quan. Riêng mùng 5 Tết, lượng khách tăng đột biến, đạt hơn 51.000 lượt nhờ thời tiết thuận lợi.