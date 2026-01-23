Thu giữ hàng loạt bảng hiệu, vật dụng lấn chiếm vỉa hè ở TPHCM

Chiều 22/1, Công an phường Chánh Hưng phối hợp cùng Đội CSGT Chợ Lớn (PC08, Công an TPHCM) và các đơn vị liên quan đã đồng loạt tuần tra, xử lý tình trạng lấn chiếm vỉa hè, nhằm lập lại trật tự đô thị trên địa bàn.

Theo ghi nhận của phóng viên Dân trí, lực lượng chức năng phường Chánh Hưng đã tập trung kiểm tra các khu vực thường xuyên xảy ra tình trạng bày bàn ghế, dựng mái che, đặt bảng quảng cáo, để xe máy và tập kết hàng hóa lấn chiếm vỉa hè.

Đặc biệt, tại đường Dương Bá Trạc, nhiều hộ kinh doanh đã bày kệ hàng ra trước vỉa hè để buôn bán, chiếm dụng phần đường của người đi bộ.

Đây là tuyến đường có lưu lượng phương tiện qua lại lớn, đặc biệt vào giờ cao điểm khi nhiều hàng quán ăn uống hoạt động nhộn nhịp, tiềm ẩn nguy cơ ùn tắc và tai nạn giao thông.

Trong quá trình kiểm tra, tổ công tác đã phát hiện và lập biên bản nhiều trường hợp vi phạm, chủ yếu là các hộ kinh doanh bày hàng hóa, bàn ghế tràn ra vỉa hè, chiếm dụng phần đường dành cho người đi bộ.

Theo quy định, hành vi sử dụng trái phép lòng đường, vỉa hè để kinh doanh có thể bị phạt tiền từ 2-3 triệu đồng đối với cá nhân và từ 4-6 triệu đồng đối với tổ chức.

Đối với các trường hợp vi phạm lần đầu, lực lượng chức năng đã nhắc nhở, yêu cầu cam kết không tái phạm và thu dọn ngay các vật dụng vi phạm.

Tuy nhiên, những trường hợp cố tình tái phạm dù đã được nhắc nhở nhiều lần, tổ công tác đã tiến hành lập biên bản xử phạt theo quy định; đồng thời tạm giữ nhiều cây dù, bảng hiệu, kệ hàng và các vật dụng khác của các cơ sở kinh doanh vi phạm.

Trong đợt ra quân lần này, lực lượng chức năng đã kết hợp giữa tuyên truyền, vận động và xử lý vi phạm, nhằm nâng cao ý thức tự giác chấp hành của các hộ kinh doanh và người dân.

Cán bộ Công an phường Chánh Hưng trực tiếp giải thích rõ quy định của pháp luật, đồng thời yêu cầu các hộ buôn bán cam kết không lấn chiếm vỉa hè, lòng đường trong quá trình kinh doanh.

Trong thời gian tới, Công an phường Chánh Hưng sẽ tiếp tục phối hợp với Đội CSGT Chợ Lớn và các đơn vị liên quan duy trì các đợt tuần tra, kiểm tra thường xuyên và đột xuất trên tuyến đường Dương Bá Trạc cũng như các tuyến đường trọng điểm khác trên địa bàn.

Lực lượng chức năng kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, không để tình trạng lấn chiếm vỉa hè tái diễn, góp phần xây dựng môi trường đô thị văn minh, an toàn và thông thoáng, đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân.