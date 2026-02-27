Công nhân tử vong bất thường trong phòng trọ ở TPHCM

Tối 27/2, Công an TPHCM phối hợp cùng Công an phường Dĩ An khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân nam công nhân tử vong trong phòng trọ.

Hiện trường nam công nhân tử vong (Ảnh: Xuân Đoàn).

Khoảng 17h cùng ngày, người dân phát hiện anh H.B.L. (39 tuổi, quê Nghệ An) tử vong trong phòng trọ ở hẻm 156 đường Phạm Ngũ Lão, phường Dĩ An (trước đây thuộc TP Dĩ An, tỉnh Bình Dương) nên trình báo công an.

Công an phường Dĩ An đã đến hiện trường ghi lời khai nhân chứng, điều tra vụ việc. Tại hiện trường, nạn nhân tử vong trên tấm nệm có nhiều vết máu được đặt ở nền nhà.

Người dân cho biết, anh L. là tổ trưởng kho vải của một công ty may trong Khu công nghiệp Sóng Thần, nhưng 2 ngày nay người này không đến công ty làm việc.

Đồng nghiệp liên hệ qua điện thoại, nhưng anh L. không nghe máy, chiều nay họ đến phòng trọ tìm và phát hiện vụ việc. Thi thể nạn nhân sau đó được chuyển về nhà xác để khám nghiệm tử thi.