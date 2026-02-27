TPHCM tăng tốc cho mục tiêu tăng trưởng 2 con số ngay sau Tết

Chiều 27/2, UBND TPHCM tổ chức hội nghị tổng kết công tác tổ chức, chăm lo Tết Bính Ngọ 2026, đánh giá tình hình kinh tế - xã hội tháng 2, 2 tháng đầu năm và đề ra nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm cho tháng 3.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được nhấn mạnh thành phố bắt đầu năm 2026 với nhiều yêu cầu lớn. Trong đó, nhiệm vụ trọng tâm của địa phương là hướng tới mục tiêu tăng trưởng 2 con số.

Hội nghị tổng kết công tác tổ chức, chăm lo Tết Bính Ngọ 2026 của TPHCM (Ảnh: M.T.).

Theo ông Nguyễn Văn Được, công tác chăm lo Tết Bính Ngọ của địa phương được triển khai đồng bộ, bám sát chủ trương của Đảng và Nhà nước. Thành phố đã huy động nguồn lực lớn từ ngân sách và xã hội hóa để chăm lo cho đối tượng chính sách, cán bộ hưu trí, người lao động khó khăn, người dân vùng xa, khu vực biên giới, hải đảo…

Các hoạt động văn hóa - lễ hội diễn ra sôi nổi, tạo không khí phấn khởi, được người dân đồng tình, hưởng ứng. Song song với việc vui xuân, thành phố vẫn duy trì nhịp độ làm việc ngay sau kỳ nghỉ Tết, không để gián đoạn các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội.

Đánh giá tình hình tháng 2, Chủ tịch UBND TPHCM cho biết, kinh tế thành phố tiếp tục có nhiều tín hiệu khởi sắc. Hoạt động du lịch tăng trưởng mạnh cả về doanh thu lẫn lượng khách; các lĩnh vực dịch vụ, tiêu dùng phục hồi tích cực, góp phần tạo động lực cho những tháng đầu năm.

Phiên họp được kết nối trực tuyến với các điểm cầu phường, xã, đặc khu (Ảnh: M.T.).

Tuy nhiên, nhiệm vụ phía trước còn rất nặng nề khi thành phố đặt mục tiêu tăng trưởng khoảng 10%. Để đạt được con số này, tổng vốn đầu tư toàn xã hội cần đạt quy mô lớn, đòi hỏi sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị.

Chủ tịch UBND TPHCM nhấn mạnh các giải pháp trọng tâm gồm: thúc đẩy đầu tư công, mở rộng xuất khẩu, kích thích tiêu dùng nội địa; đồng thời đẩy mạnh chuyển đổi số, chuyển đổi xanh nhằm tạo nền tảng phát triển bền vững. Thành phố cũng dành thời gian tìm kiếm, lựa chọn các nhà đầu tư chiến lược, bảo đảm đầu tư có tính lan tỏa lâu dài.

Theo ông Nguyễn Văn Được, các cơ chế, chính sách đặc thù do Trung ương ban hành thời gian qua đã tạo cú hích rõ rệt cho thành phố. Nhiều dự án tồn đọng hàng chục năm nay đã được tháo gỡ, nhà đầu tư quay trở lại.

Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được phát biểu tại hội nghị (Ảnh: M.T.).

Tư duy quản trị cũng được chuyển đổi theo hướng quản lý rủi ro thay vì chỉ kiểm soát, qua đó tạo môi trường đầu tư thông thoáng hơn. Để thu hút mạnh mẽ nguồn lực xã hội, cải cách hành chính tiếp tục được xác định là nhiệm vụ then chốt.

Trong tháng 3, lãnh đạo UBND TPHCM yêu cầu các đơn vị triển khai ngay các kế hoạch đã đề ra từ đầu năm, đặc biệt là các giải pháp để đạt mức tăng trưởng 2 con số. Thành phố sẽ phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng đơn vị, làm việc trực tiếp với từng nhà đầu tư lớn để nắm rõ quy mô vốn đầu tư giai đoạn 2026-2030 và tiến độ giải ngân hằng năm.

Bên cạnh nhiệm vụ phát triển kinh tế, thành phố cũng tập trung chuẩn bị chu đáo cho công tác bầu cử theo đúng chỉ đạo của Trung ương; tiếp tục hoàn thiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, đầu tư hạ tầng công nghệ, trang thiết bị và phần mềm phục vụ vận hành đồng bộ.