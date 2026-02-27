Chủ tịch TPHCM kể chuyện kẹt xe trên đường Nguyễn Huệ vì tổ chức sự kiện

Chiều 27/2, tại hội nghị tổng kết công tác chăm lo người dân dịp Tết Bính Ngọ, đánh giá tình hình kinh tế - xã hội tháng 2 và nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm tháng 3, Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được đã kể lại câu chuyện ông bị kẹt xe trên đường Nguyễn Huệ do tổ chức sự kiện.

Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được phát biểu tại hội nghị diễn ra chiều 27/2 (Ảnh: Hoàng Quy).

Ông Nguyễn Văn Được cho biết, ông đã phải xuống xe đi bộ vào trụ sở UBND TPHCM để kịp giờ họp. Lãnh đạo TPHCM cũng chia sẻ về việc nhận được cuộc gọi phàn nàn của nguyên lãnh đạo và người dân về việc tổ chức sự kiện, tập trung đông người trên đường Nguyễn Huệ, đường Lê Lợi dẫn đến kẹt xe.

Theo ông Nguyễn Văn Được, việc tổ chức sự kiện giúp huy động thêm nguồn thu ngân sách. Tuy nhiên, so với những bức xúc của người dân, khoản tiền này không tương xứng với những bất lợi mang tới.

Chủ tịch UBND TPHCM cho rằng việc tổ chức sự kiện tràn lan khiến không gian công cộng tại khu vực trung tâm TPHCM bị chiếm dụng, gây kẹt xe, ảnh hưởng đến hình ảnh của thành phố trong mắt du khách.

Chủ tịch UBND TPHCM yêu cầu các đơn vị không sử dụng các tuyến đường tại khu vực trung tâm để tổ chức sự kiện tràn lan. Đối với phố đi bộ Nguyễn Huệ, lãnh đạo thành phố yêu cầu chỉ dành cho những sự kiện thực sự quan trọng và được thành phố chấp thuận, chọn lọc.

Ngoài ra, ông Nguyễn Văn Được yêu cầu kiểm soát chặt tiếng ồn, mật độ và quy mô để đảm bảo không gian cho người dân tham quan, sinh hoạt.