TPHCM sắp khởi công trung tâm chính trị - hành chính mới

Chiều 27/2, UBND TPHCM tổ chức hội nghị tổng kết công tác tổ chức, chăm lo người dân dịp Tết Bính Ngọ; đánh giá tình hình kinh tế - xã hội tháng 2 và nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm tháng 3.

Toàn cảnh hội nghị diễn ra chiều 27/2 (Ảnh: Hoàng Quy).

Phát biểu tại hội nghị, Giám đốc Sở Xây dựng TPHCM Trần Quang Lâm cho biết, trong năm 2026, thành phố khởi công ít nhất 25 công trình trọng điểm. Cụ thể, các tuyến quốc lộ 1, 13, 22, đường cao tốc Thủ Dầu Một - Chơn Thành, TPHCM - Mộc Bài, đường trục Bắc - Nam, cầu Cần Giờ, cầu Phú Mỹ, cầu Thủ Thiêm 4, đường liên cảng sẽ khởi công năm nay.

Theo ông Trần Quang Lâm, vừa qua, TPHCM đã khởi công tuyến đường sắt đô thị Bến Thành - Cần Giờ và Bến Thành - Tham Lương. Thành phố phấn đấu khởi công các tuyến còn lại là Bến Thành - Thủ Thiêm, Thủ Thiêm - Long Thành, Suối Tiên - Thủ Dầu Một và tuyến số 6 (Tân Sơn Nhất - Phú Hữu) trong năm 2026.

Dịp 30/4, TPHCM khởi công cảng Cái Mép Hạ. Ngoài ra, lãnh đạo Sở Xây dựng TPHCM cũng cho biết, 2 công trình có ý nghĩa lớn đối với thành phố là Trung tâm Chính trị - hành chính mới và trường đại học quốc tế sẽ khởi công trong Quý II.

TPHCM dự kiến xây trung tâm hành chính mới tại khu đô thị Thủ Thiêm (Ảnh: Nam Anh).

Dự kiến, trung tâm hành chính mới được quy hoạch ở gần hồ trung tâm trong khu đô thị mới Thủ Thiêm.

Ông Trần Quang Lâm đề nghị các ban quản lý dự án chuẩn bị nhân lực cho công tác lập dự án, bồi thường, giải phóng mặt bằng.

Theo hồ sơ được lấy ý kiến, Trung tâm chính trị - hành chính TPHCM và khu công viên nằm tại Thủ Thiêm. Khu vực này tập trung trụ sở các cơ quan chính quyền, công trình nghệ thuật, mảng xanh, dịch vụ.

Khu đất xây dựng khu Trung tâm Chính trị - hành chính - văn hóa và công viên hồ trung tâm ở khu đô thị mới Thủ Thiêm, rộng 33ha. Khu đất có phía Đông giáp đường Nguyễn Cơ Thạch, phía Tây và phía Bắc giáp đường Tố Hữu, phía Nam giáp đường Mai Chí Thọ.

Khu đất tại Thủ Thiêm được quy hoạch trở thành trung tâm hành chính - chính trị tập trung, hiện đại và thông minh. Trung tâm sẽ là cơ quan đầu não điều hành cao nhất của siêu đô thị TPHCM, tập trung trụ sở của các cơ quan chính quyền, được thiết kế theo mô hình “công sở mở” tích hợp hạ tầng số thông minh.