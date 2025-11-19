Công nhân phát hiện quả bom khi thi công cống thoát nước ở TPHCM

Ngày 19/11, Ban Chỉ huy Phòng thủ Khu vực 2 - Phú Lợi (TPHCM) đã phối hợp cùng Ban Chỉ huy quân sự phường Tây Nam (Bộ Tư lệnh TPHCM) kiểm tra, xử lý một quả bom.

Trước đó, trong lúc thi công cống thoát nước đường ĐH609, đoạn giao với tuyến AT038 (phường Phú Lợi), công nhân phát hiện quả bom nên trình báo lực lượng chức năng.

Lực lượng công binh di dời quả bom, đưa về kho chờ xử lý (Ảnh: Ban Chỉ huy quân sự phường Phú Lợi).

Nhận tin báo, lực lượng chuyên môn đã tổ chức phong tỏa khu vực, bảo đảm an toàn cho người dân và công nhân đang thi công.

Lực lượng công binh sau đó đã kiểm tra, đưa quả bom lên trên mặt đất và di dời về kho chờ xử lý theo đúng quy định. Toàn bộ quá trình được đảm bảo an toàn tuyệt đối.