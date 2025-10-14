Bờ sông Ngàn Sâu sạt lở, phát lộ quả bom nặng gần 200kg

Sáng 14/10, ông Hoàng Xuân Tần, Chủ tịch UBND xã Hà Linh (tỉnh Hà Tĩnh), cho biết lực lượng chức năng đang làm các thủ tục để xử lý quả bom được phát hiện trên địa bàn.

Trước đó sáng 13/10, anh N.T.L. (SN 1992, trú tại xã Hà Linh) cùng một số người khác chèo thuyền trên sông Ngàn Sâu.

Quả bom nằm bên bờ sông sạt lở (Ảnh: Hải Triều).

Khi đến đoạn xóm 9, xã Hà Linh, họ phát hiện vật thể lạ nghi quả bom nằm bên bờ sông bị sạt lở nên trình báo cơ quan chức năng.

Chính quyền xã Hà Linh đã chỉ đạo Ban Chỉ huy Quân sự xã phối hợp Ban Chỉ huy phòng thủ khu vực 2 Vũ Quang kiểm tra hiện trường và xác định đây là quả bom mang số hiệu 2518425.

Quả bom này có chiều dài khoảng 1,5m, đường kính khoảng 25cm, nặng ước tính gần 200kg.

Lực lượng chức năng căng dây phản quang và cắm biển cảnh báo khu vực nguy hiểm (Ảnh: Hải Triều).

Lực lượng chức năng đã căng dây phản quang, lắp đặt biển cảnh báo, cử lực lượng túc trực 24/24h tại hiện trường và lập biên bản báo cáo Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Hà Tĩnh đề xuất phương án xử lý.

Cũng theo lãnh đạo địa phương, gần vị trí nêu trên, người dân cũng từng phát hiện quả bom khác còn sót lại từ thời chiến tranh.