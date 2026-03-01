Công an vào cuộc vụ người phụ nữ khóa bánh ô tô người khác vào 2 xe máy

Theo Công an Hải Phòng, khoảng 21h50 ngày 25/2, trước số nhà 136 đường Máng Nước, tổ dân phố Bạch Đằng 1, phường Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng, anh N.T.Đ. (23 tuổi, trú tại phường Lưu Kiếm) đỗ ô tô biển kiểm soát 15A-683.92 tại lề đường.

Hình ảnh phản ánh sự việc trên mạng xã hội (Ảnh: Công an cung cấp).

Theo thông tin ban đầu, chị T.T.H.N. (41 tuổi, trú tại xã Việt Khê), người thuê nhà kinh doanh tại địa chỉ trên, đã dùng dây cáp khóa hai bánh ô tô của anh Đ. vào 2 xe máy do mình dựng phía sau và bên cửa lái.

Anh Đ. sau đó gọi một lái xe bán tải đến hỗ trợ. Tại hiện trường, chị N. xảy ra lời qua tiếng lại với tài xế và một số người dân xung quanh.

Đến khoảng 22h30 cùng ngày, chị N. chủ động mở khóa, di chuyển xe máy và không tiếp tục chặn ô tô.

Công an phường Thủy Nguyên đang xác minh, xử lý theo quy định pháp luật.