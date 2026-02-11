Chủ cửa hàng lên mạng tìm phương án giải quyết “kiếp nạn đậu xe”

Sáng 11/2, một bài đăng trên diễn đàn ô tô tại Nghệ An về việc xử lý trường hợp xe tải đậu trước cửa hàng kinh doanh đã nhận được nhiều bình luận của cộng đồng mạng.

Theo thông tin tài khoản Facebook Trần Mạnh Hùng đăng tải, sáng cùng ngày khi mở ốt kinh doanh anh phát hiện xe tải đậu trước nhà. Anh gọi điện nhờ chủ xe di chuyển nhưng người này đã có lời nói thách thức.

Chủ tài khoản Facebook nói trên nhờ cộng đồng mạng tư vấn phương án giải quyết “kiếp nạn đậu xe”.

Anh Hùng dùng 2 ô tô chặn đầu, đuôi xe tải đậu trước cửa hàng (Ảnh: Mạnh Hùng).

Nhiều người dùng mạng xã hội nhận định xe tải đậu trên đường không có biển cấm dừng, đỗ nên không vi phạm quy định. Tuy nhiên, việc chủ xe cố tình đậu xe trước cửa hàng người khác vào cao điểm kinh doanh Tết là không văn minh.

Một số người dùng mạng xã hội hiến kế cho chủ cửa hàng đậu xe chặn đầu, chặn đuôi ô tô tải nêu trên. Chủ cửa hàng sau đó đã sử dụng ô tô gia đình đậu sát đầu và đuôi xe tải.

Trao đổi với phóng viên Dân trí, anh Trần Mạnh Hùng xác nhận là người đăng tải thông tin vụ việc lên mạng xã hội.

Theo anh Hùng, khoảng 7h30 ngày 11/2, anh phát hiện xe tải đậu trước cửa hàng kinh doanh của mình có địa chỉ trên đường Phan Chu Trinh, phường Thành Vinh, Nghệ An. Anh liên lạc với chủ phương tiện theo số điện thoại ghi trên thùng xe nhờ dịch xe lên một chút để xe của gia đình có thể vào ra nhưng không nhận được sự hợp tác.

“Tôi cũng đã báo công an nhưng phía công an nói họ đậu xe không sai, đề nghị hai bên tự giải quyết với nhau. Tôi trao đổi với chủ xe rất lịch sự nhưng họ còn thách thức, bảo tôi mang xe ra trước cửa hàng của họ mà để.

Tôi đợi gần 2 tiếng, chủ xe vẫn không đưa xe đi nên mới chặn đầu đuôi xe và đưa 1 xe tải tương tự đậu trước cửa hàng của họ”, anh Hùng thông tin.

Anh này cũng cho biết việc mang xe ra chắn ô tô tải nhận được sự ủng hộ của 2 cơ sở kinh doanh liền kề dù có ảnh hưởng đến đi lại, buôn bán.

Chủ cửa hàng cũng mang xe tải đến đậu trước cơ sở kinh doanh của chủ xe (Ảnh: Mạnh Hùng).

Anh Hùng khẳng định không quen biết hay có mâu thuẫn gì với chủ xe tải này. Đến 16h cùng ngày, 2 ô tô của anh Hùng vẫn đậu trước, sau xe tải nêu trên.

Chia sẻ với phóng viên Dân trí, anh N.V.P. - chủ xe tải - cho biết xe do người thân của anh điều khiển đậu trước cửa hàng anh Hùng. Khi anh Hùng gọi điện, anh P. trao đổi lịch sự nhưng chủ cửa hàng lại có lời lẽ không hay.

Khoảng 9h cùng ngày, sau khi nhận được điện thoại của cán bộ Công an phường Thành Vinh, anh P. đến đánh xe đi thì thấy có ô tô chặn 2 đầu. Vị chủ xe cũng khẳng định sẵn sàng để như vậy đến hết năm nhằm cho chủ cửa hàng một bài học.

Theo chủ xe, nguyên nhân vụ việc xuất phát từ một bài đăng trên diễn đàn ô tô liên quan đến người quen của anh đặt biển cấm đỗ xe trước cửa hàng. Anh P. cho rằng anh Hùng là người đăng tải thông tin nói “sổ đỏ ra tận đường”, gây ảnh hưởng tâm lý người quen của anh.

Tiếp nhận thông tin từ phóng viên Dân trí liên quan đến vụ việc, lãnh đạo Công an phường Thành Vinh đã cử cán bộ đến hiện trường xác minh.