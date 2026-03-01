Thực hiện chỉ đạo của Cục Cảnh sát giao thông về xác minh, xử lý thông tin phản ánh qua các kênh chính thức, Trưởng Phòng CSGT Công an thành phố Hải Phòng đã chỉ đạo Đội CSGT đường bộ số 5 vào cuộc làm rõ vụ việc.

Hai thanh niên đi xe máy đánh võng trên đường bị xử lý 6 lỗi (Video: Công an cung cấp).

Ngày 28/2, cơ quan Công an mời K.V.D. (SN 2007, trú tại xã Thanh Miện, Hải Phòng), điều khiển xe máy biển kiểm soát 34AE-075.16 và N.H.H. (SN 2007, trú tại xã Thanh Miện, Hải Phòng), điều khiển xe mô tô biển kiểm soát 34F1-244.25 đến làm việc.

Tại trụ sở, hai trường hợp thừa nhận hành vi vi phạm xảy ra ngày 23/2 tại km31, tuyến đường ĐT396, đúng như nội dung video phản ánh trên mạng xã hội.

Đội CSGT đường bộ số 5, Công an thành phố Hải Phòng đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với hai trường hợp về 6 lỗi, gồm: điều khiển xe đánh võng; không đội mũ bảo hiểm; chở người ngồi sau không đội mũ bảo hiểm; không có gương chiếu hậu bên trái; không có giấy chứng nhận bảo hiểm bắt buộc; không có giấy phép lái xe.

Phòng CSGT Công an thành phố Hải Phòng đề nghị người dân tiếp tục cung cấp thông tin, hình ảnh vi phạm qua các kênh chính thức để lực lượng chức năng kịp thời xác minh, xử lý nghiêm theo quy định.