Hai ô tô khách tạt đầu, chặn xe đối thủ trên quốc lộ 14C

Ngày 3/1, Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Gia Lai cho biết đang xác minh, xử lý vụ việc 2 ô tô khách 16 chỗ có hành vi tạt đầu, chặn một phương tiện khác trên quốc lộ 14C, đoạn qua xã Ia Nan thuộc tỉnh này.

Trước đó, trên mạng xã hội Facebook lan truyền clip ghi lại cảnh một xe khách 16 chỗ đang lưu thông trên quốc lộ 14C, bị ô tô khách đi ngược chiều, đánh lái, cố ý tạt ngang trước đầu xe.

2 ô tô khách 16 chỗ tạt đầu, chặn xe đối thủ trên quốc lộ 14C (Ảnh: Cắt từ clip).

Ngay sau đó, xe khách này tiếp tục bị một ô tô 16 chỗ khác, lấn sang phần đường ngược chiều để chặn lại. Thậm chí, tài xế trên ô tô 16 chỗ còn vẫy tay, ra hiệu yêu cầu người trên xe bị chặn xuống nói chuyện.

Clip sau khi được đăng tải lên mạng xã hội khiến nhiều người bức xúc trước cách hành xử nguy hiểm, coi thường an toàn giao thông, tính mạng hành khách của các tài xế liên quan.

Đại diện UBND xã Ia Nan cho biết công an xã đang phối hợp Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Gia Lai xác minh, xử lý 2 ô tô khách cố ý tạt đầu phương tiện khác, gây mất an toàn giao thông.

Người dân bức xúc trước hành động 2 ô tô khách cố ý chặn phương tiện đi ngược chiều (Ảnh: Chí Anh).

Theo UBND xã Ia Nan, nguyên nhân ban đầu được xác định do mâu thuẫn trong việc tranh giành khách, dẫn đến hành vi tạt đầu xe gây mất an toàn giao thông của các ô tô khách.

Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Gia Lai đang mời những người liên quan lên làm việc để xử lý theo quy định pháp luật.