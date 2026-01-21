Công an TPHCM tìm nhân chứng vụ bảo vệ rơi xuống sông

Ngày 21/1, Công an TPHCM đang điều tra nguyên nhân người đàn ông tử vong sau khi rơi từ trên cầu Long Đại xuống sông Tắc, đoạn giáp phường Long Bình và Long Phước (trước đây thuộc TP Thủ Đức).

Lực lượng cứu hộ tìm kiếm thi thể nạn nhân (Ảnh: CTV).

Theo thông tin điều tra ban đầu, khoảng 22h ngày 18/1, ông B.N.T. (56 tuổi, ngụ phường Dĩ An, TPHCM, làm nghề bảo vệ) lái xe máy chở một người bạn đi trên cầu Long Đại. Khi đến giữa cầu, ông T. cảm thấy mệt nên dừng xe sát lề và ngồi nghỉ.

Khoảng 10 phút sau, ông T. đứng dậy, tựa vào lan can cầu Long Đại và bất ngờ bị rơi xuống sông Tắc. Người bạn đi cùng không kịp phản ứng.

Nhận tin báo, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH (PC07, Công an TPHCM) huy động lực lượng đến lặn tìm và vớt được thi thể nạn nhân sau đó ít phút.

Hiện trường vụ việc tại cầu Long Đại tối 18/1 (Ảnh: CTV).

Để phục vụ điều tra, Công an TPHCM kêu gọi người chứng kiến vụ việc trên liên hệ Đội 3, Văn phòng Cơ quan CSĐT (số 9, xa lộ Hà Nội, phường Tăng Nhơn Phú) để cung cấp thông tin.