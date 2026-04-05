Công an TPHCM giải cứu nữ du khách nước ngoài gặp nạn ở núi Dinh

Chiều 5/4, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ (PC07, Công an TPHCM) cho biết, đơn vị vừa kịp thời giải cứu một nữ du khách nước ngoài bị thương nặng khi leo núi Dinh.

Trưa cùng ngày, PC07 nhận tin một du khách gặp nạn tại khu vực núi Dinh (phường Long Hương, địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cũ). Ngay sau đó, Đội Chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ khu vực 23 được điều động đến hiện trường để triển khai công tác tìm kiếm, cứu nạn.

Cảnh sát băng rừng, cứu du khách nước ngoài gặp nạn trên núi Dinh (Ảnh: Công an cung cấp).

Qua trinh sát, lực lượng chức năng xác định nạn nhân mắc kẹt tại địa hình núi cao, dốc đứng, phương tiện chuyên dụng không thể tiếp cận. Các cán bộ, chiến sỹ phải mang theo thiết bị vượt hơn 2km đường núi để tiếp cận nạn nhân.

Tại hiện trường, nữ du khách Z.L. (quốc tịch Trung Quốc) bị ngã gãy chân, không thể tự di chuyển, tinh thần hoảng loạn. Ngay lập tức, lực lượng PC07 phối hợp với nhân viên y tế trấn an nạn nhân, tiến hành cố định chân gãy và đưa nạn nhân lên cáng.

Do địa hình đường mòn nhỏ hẹp, dốc trơn trượt, việc đưa nạn nhân xuống chân núi gặp nhiều khó khăn. Tuy nhiên, với sự nỗ lực của lực lượng cứu nạn, đến gần 14h, nạn nhân đã được đưa xuống khu vực an toàn. Nữ du khách sau đó được chuyển đến bệnh viện để tiếp tục điều trị.