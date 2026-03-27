Người cha rưng rưng cảm ơn Công an TPHCM cứu con trai kẹt giữa 2 bức tường

Ngày 27/3, ông Nguyễn Văn Bình (quê Đồng Tháp, tạm trú đường Hội Nghĩa 57, phường Bình Cơ) viết thư và đến trụ sở Đội Cảnh sát PCCC và CNCH khu vực 32 (PC07, Công an TPHCM) gửi lời cảm ơn vì đã cứu thành công con của ông Bình là T.Q.Đ. (9 tuổi).

Đ. là nạn nhân bị mắc kẹt giữa hai bức tường ở phường Bình Cơ vào sáng 25/3 mà Dân trí đã đưa tin.

Người cha và con trai đến cảm ơn Đội Cảnh sát PCCC khu vực 32 (Ảnh: Công an TPHCM).

Tại buổi gặp gỡ, ông Bình gửi lời cảm ơn chân thành và sâu sắc đến các cán bộ Đội Cảnh sát PCCC và CNCH khu vực 32.

Theo ông Bình, trong tình huống nguy hiểm và cấp bách, các cán bộ đã có mặt kịp thời, đánh giá chính xác tình hình và chọn phương án cứu người an toàn. “Sự bình tĩnh, chuyên nghiệp của các cán bộ không chỉ cứu được cháu Đ. mà còn đảm bảo an toàn cho con trai tôi”, ông Bình nói.

Người cha cũng bày tỏ sự xúc động khi biết được trong quá trình cứu hộ, các cán bộ còn chăm lo sức khỏe cho Đ. bằng việc làm cảm động như cởi áo đang mặc để che đầu nạn nhân, tránh bị thương.

Như Dân trí đã đưa tin, khoảng 10h ngày 25/3, em Đ. trèo lên mái nhà để bắt mèo. Trong lúc di chuyển trên mái tôn, Đ. bị trượt chân rơi vào khe hở giữa hai căn nhà và mắc kẹt tại đây. Vụ việc nhanh chóng được người dân trình báo cho cơ quan chức năng.

Đ. bị mắc kẹt giữa hai bức tường (Ảnh: CTV).

Lúc này, Đại úy Nguyễn Đức Anh và Đại úy Nguyễn Ngọc Hiền là cán bộ Đội Cảnh sát PCCC và CNCH khu vực 32 (PC07, Công an TPHCM) đang trên đường đi công tác gần hiện trường, khi nghe tin đã chạy đến trấn an Đ., tìm cách cứu người trong lúc chờ đồng đội đến.

Đội Cảnh sát PCCC và CNCH khu vực 32 huy động 6 cán bộ đến hiện trường, sử dụng phương tiện, máy móc lên phương án cứu người.

Qua đánh giá hiện trường, Đội Cảnh sát PCCC và CNCH khu vực 32 nhận thấy nếu sử dụng phương pháp phá tường sẽ dẫn đến nguy cơ sập tường, nguy hiểm cho nạn nhân.

Do đó, đơn vị đã thay đổi biện pháp cứu hộ bằng cách sử dụng dầu ăn để làm trơn nạn nhân và hỗ trợ đưa ra ngoài thành công.