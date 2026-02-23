Công an hỗ trợ 2 du khách Nga đi lạc trong đêm ở biên giới

Ngày 23/2, Trung tá Trần Thế Nghĩa, Trưởng Công an xã Mường Xén (Nghệ An), cho biết đơn vị phối hợp Tổ Cảnh sát giao thông địa bàn số 2, Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Nghệ An, đã liên hệ nhà xe và thanh toán chi phí để 2 du khách Nga tiếp tục di chuyển ra Hà Nội theo nguyện vọng.

Tối 22/2, Công an xã Mường Xén nhận được tin báo từ người dân về việc có 2 người nước ngoài bị lạc đường, khó giao tiếp, biểu hiệu mệt và đói, đề nghị được hỗ trợ.

Lực lượng công an hỗ trợ 2 du khách Nga di chuyển ra Hà Nội sáng 23/2 (Ảnh: Công an xã Mường Xén).

Tiếp nhận thông tin, Công an xã Mường Xén khẩn trương phối hợp Tổ Cảnh sát giao thông địa bàn số 2, Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Nghệ An, có mặt để xác minh, nắm bắt tình hình.

Qua trao đổi, công an xác định 2 khách du lịch nêu trên là công dân nước Nga, đang trên hành trình du lịch từ Lào vào Việt Nam qua Cửa khẩu quốc tế Nậm Cắn (Nghệ An). Do hạn chế về ngôn ngữ và không thông thạo địa bàn nên khi đến địa phận xã Mường Xén, 2 du khách đã bị lạc đường.

Qua xác minh thực tế của lực lượng công an cho thấy 2 du khách không có tiền trong người để tiếp tục di chuyển ra Hà Nội theo kế hoạch. Do vừa trải qua quãng đường di chuyển khá dài, 2 du khách có biểu hiện mệt, đói và lo lắng.

Công an xã Mường Xén đã bố trí nơi ăn, nghỉ, đảm bảo an toàn cho 2 du khách kể trên trong thời gian lưu trú tại địa phương.

Sáng 23/2, với sự hỗ trợ của lực lượng công an, 2 du khách Nga đã lên xe, tiếp tục hành trình di chuyển ra Hà Nội.