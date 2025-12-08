Du khách Mỹ bất ngờ nhận lại toàn bộ tài sản bị mất ở Nghệ An

Ngày 7/12, Công an tỉnh Nghệ An đã tiếp nhận trình báo của anh Thomas (quốc tịch Mỹ) về việc thất lạc ví, điện thoại và nhiều giấy tờ tùy thân trong quá trình du lịch tại địa phương.

Ngay sau khi nhận được thông tin, lực lượng chức năng đã khẩn trương triển khai các biện pháp nghiệp vụ, phối hợp với các đơn vị liên quan trên địa bàn. Công tác xác minh hành trình di chuyển của du khách, rà soát camera và truy tìm dấu vết tài sản bị mất đã được triển khai nhanh chóng, chuyên nghiệp.

Công an Nghệ An ra quân tuần tra vũ trang, phòng chống thanh, thiếu niên gây rối an ninh trật tự và vi phạm an toàn giao thông (Ảnh: Công an Nghệ An).

Chỉ trong thời gian ngắn, Công an tỉnh Nghệ An đã thu hồi đầy đủ ví, điện thoại cùng toàn bộ giấy tờ quan trọng của anh Thomas và tổ chức trao trả theo đúng quy định.

Nhận lại tài sản, anh Thomas bày tỏ sự vui mừng và xúc động, đồng thời cho biết rất bất ngờ trước sự hỗ trợ tận tâm, chuyên nghiệp của lực lượng Công an Nghệ An.

Theo Công an tỉnh Nghệ An, việc hỗ trợ du khách quốc tế không chỉ là trách nhiệm mà còn là cơ hội để lan tỏa hình ảnh đất nước mến khách, an toàn. Mọi trường hợp phát sinh sự cố khi đi du lịch đều được tiếp nhận và xử lý kịp thời nhằm bảo đảm quyền lợi và trải nghiệm tốt nhất cho du khách.

Lực lượng công an cũng gửi lời chúc anh Thomas tiếp tục có những trải nghiệm tốt đẹp trong thời gian du lịch tại Việt Nam.