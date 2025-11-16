Cuộc gặp tình cờ giúp du khách nước ngoài tìm lại túi tiền rơi tại Việt Nam

Trong khi điều khiển xe máy từ xã Cảm Nhân về nhà ở xã Thác Bà (tỉnh Lào Cai), anh Đình Văn và vợ phát hiện một chiếc túi màu đen nằm trên cầu treo Phúc An.

Theo anh Văn, vài giây trước đó, một người phụ nữ đi qua cầu treo. Tưởng đó là chủ nhân của chiếc túi, anh Văn bấm còi, gọi thất thanh nhưng nữ tài xế không quay lại.

Anh Đình Văn đưa chiếc túi đến trình báo với công an xã (Ảnh: Công an cung cấp).

"Phát hiện trong túi có tiền, hai vợ chồng quyết định vào trụ sở Công an xã Yên Thành cách đó chừng vài trăm mét để trình báo, hy vọng chủ nhận sớm nhận lại được tài sản", anh nói.

Tại trụ sở công an, anh Văn được biết, ngoài số tiền Việt hơn 2 triệu đồng, có nhiều tờ tiền nước ngoài, bằng lái xe, thẻ ATM và một số giấy tờ khác. Trình báo xong, vợ chồng lên xe máy tiếp tục hành trình.

Trên đường về nhà, đến khu vực gần Làng văn hóa du lịch cộng đồng Ngòi Tu, anh nhìn thấy một nam thanh niên người nước ngoài với gương mặt lo lắng, đang tìm kiếm đồ đạc trên đường.

"Nghi ngờ đây là chủ nhân của chiếc túi, tôi dùng công cụ dịch trên điện thoại để nói chuyện. Vợ chồng đưa chàng trai và một người bạn quay lại trụ sở công an để xác minh", anh Văn cho biết.

Qua quá trình kiểm tra thông tin và đối chiếu ảnh, phía công an xác nhận nam thanh niên Eliad (quốc tịch Israel) là chủ nhân chiếc túi.

Nhận lại toàn bộ tài sản, Eliad vui mừng, nói lời cảm ơn vợ chồng anh Văn và lực lượng công an. Chàng trai đang trong hành trình du lịch qua nhiều địa phương ở Việt Nam.

"Trước khi ra về, Eliad mong muốn gửi vợ chồng một số tiền thay lời cảm ơn. Tôi từ chối nhận, vì muốn làm việc tốt, giúp đỡ người khác trong lúc hoạn nạn", anh Văn chia sẻ.

Được biết, đây không phải là lần đầu tiên người đàn ông nhặt được tài sản. Cách đây vài năm, anh từng tìm thấy một chiếc điện thoại và trả lại cho chủ nhân.

Anh Văn là Đảng viên, từng làm trưởng thôn. Hiện, vợ chồng làm nghề buôn tóc ở xã Thác Bà.

Trao đổi với phóng viên Dân trí, Đại uý Nguyễn Văn Duy, Phó trưởng Công an xã Yên Thành, tỉnh Lào Cai, xác nhận sự việc vợ chồng anh Văn nhặt được túi bị rơi trên đường và trình báo với cơ quan chức năng.

Sau khi tiếp nhận thông tin, công an xã đã cử lực lượng tiến hành xác minh thông tin với một số cơ sở lưu trú trên địa bàn và khu vực xung quanh cầu treo Phúc An.

Anh Eliad (bên phải) nhận lại chiếc túi từ phía công an (Ảnh: Công an cung cấp).

Theo Phó trưởng công an xã Yên Thành, trong lúc đơn vị tiếp tục trích xuất camera, vợ chồng anh Văn đã đưa Eliad đến trụ sở.

"Sau khi xác minh các thông tin trùng khớp, chúng tôi bàn giao lại tài sản cho nam du khách. Việc làm của anh Văn rất tốt đẹp, tạo được thiện cảm và ấn tượng trong mắt du khách nước ngoài", anh Duy bày tỏ.

Phía công an xã đã đăng tải thông tin về sự việc lên các nền tảng mạng xã hội để giúp lan toả việc làm tốt đẹp của anh Văn trong cộng đồng.