Công an lội cống tìm iPhone cho nữ du khách nước ngoài

Ngày 25/12, một du khách Hồng Kông (Trung Quốc) đã nhận được sự hỗ trợ kịp thời từ lực lượng công an Đà Nẵng sau khi đánh rơi điện thoại iPhone xuống cống thoát nước sâu tại ngã tư Lý Tự Trọng - Trần Phú, phường Hải Châu.

Vụ việc xảy ra khi nữ du khách đang tham quan thành phố. Chiếc điện thoại không may rơi vào khe cống hẹp và sâu, khiến cô vô cùng bối rối và không thể tự lấy được. Nữ du khách đã tìm đến sự giúp đỡ của lực lượng công an địa phương.

Một chiến sĩ công an chui xuống cống tìm điện thoại cho du khách (Ảnh: Công an Đà Nẵng).

Nhận được tin báo, lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ, Công an thành phố Đà Nẵng đã nhanh chóng phối hợp cùng Công an phường Hải Châu có mặt tại hiện trường.

Các chiến sĩ đã sử dụng thiết bị chuyên dụng lật nắp cống bê tông, chui xuống tìm kiếm chiếc điện thoại.

Sau quá trình tìm kiếm, chiếc điện thoại đã được tìm thấy và bàn giao tận tay cho nữ du khách trong tình trạng vẫn hoạt động tốt.

Du khách Hồng Kông không giấu nổi xúc động, liên tục cúi chào và bày tỏ lòng biết ơn bằng cả tiếng Việt và tiếng Anh: “Cảm ơn Việt Nam, cảm ơn Công an Đà Nẵng. Tôi thực sự bất ngờ. Các bạn không chỉ nhanh chóng mà còn rất tận tâm. Tôi cảm thấy rất an toàn và được chào đón khi ở đây”.