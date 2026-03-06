Ô tô tông liên hoàn nhiều phương tiện trên phố ở Hà Nội

Tối 6/3, trao đổi với phóng viên Dân trí, đại diện Đội CSGT đường bộ số 6 (Phòng CSGT Công an TP Hà Nội) cho biết, đơn vị này đang phối hợp với các lực lượng chức năng làm rõ vụ tai nạn xảy ra trên phố Nguyễn Chánh.

Theo vị đại diện, cơ quan chức năng đang có mặt tại hiện trường để phân luồng, làm rõ nguyên nhân sự việc. Về số phương tiện liên quan trong vụ tai nạn và số người bị thương, nhà chức trách chưa công bố.

Tại hiện trường có 4 ô tô bị hư hỏng (Ảnh: Minh Tâm).

Trao đổi với phóng viên, anh Nguyễn Minh Tâm, một nhân chứng trực tiếp có mặt tại hiện trường cho biết, khoảng 19h cùng ngày, chiếc ô tô mang BKS 30A-536.xx do một tài xế điều khiển, khi xe này di chuyển trên phố Nguyễn Chánh bất ngờ tông vào 2 xe máy trên đường.

Sau đó, tài xế ô tô tiếp tục tông vào 2 xe máy khác đang di chuyển phía trước, khiến một nạn nhân bị thương nặng.

Một chiếc xe máy nằm ngang đường sau vụ tai nạn (Ảnh: Minh Tâm).

Chiếc ô tô chưa dừng lại mà đâm, va liên hoàn vào 4 ô tô khác trên đường. Các nạn nhân sau đó được đưa đi cấp cứu, ít phút sau sự việc cảnh sát đã tới hiện trường để phân luồng, làm rõ vụ việc, theo lời một nhân chứng kể lại.

Một chiếc ô tô bị hư hỏng sau vụ tai nạn liên hoàn (Ảnh: Minh Tâm).

Theo hình ảnh đăng tải trên mạng xã hội, tại hiện trường, nhiều xe máy bị hư hỏng nằm giữa đường; có một ô tô bị vỡ phần đầu bên trái, một số nạn nhân nằm cạnh xe máy. Các mảnh vỡ từ vụ tai nạn văng khắp mặt đường.

Nguyên nhân vụ việc đang được tiếp tục làm rõ.