Giám đốc Công an Hà Nội chỉ đạo điều tra vụ tài xế say rượu tông liên hoàn

Ngày 7/3, Công an TP Hà Nội thông tin về vụ tai nạn liên hoàn trên đường Nguyễn Chánh tối 6/3.

Theo đó, lúc 18h49 ngày 6/3, ông Nguyễn Văn Sáu (66 tuổi, trú tại phường Yên Hòa, Hà Nội) điều khiển ô tô mang biển kiểm soát 30A-536.89 lưu thông trên đường Nguyễn Chánh theo hướng Trần Duy Hưng.

Hiện trường vụ tai nạn (Ảnh: Công an Hà Nội).

Khi đến khu vực trước chung cư Nam Trung Yên, chiếc xe do ông Sáu điều khiển không làm chủ được tay lái, dẫn tới va chạm liên hoàn với 6 ô tô và 4 xe máy đang lưu thông trên đường.

Hậu quả vụ tai nạn khiến 1 người tử vong tại chỗ, 2 người khác bị thương và được đưa đi cấp cứu tại cơ sở y tế.

Ngay sau khi xảy ra vụ việc, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội, Phòng Cảnh sát giao thông cùng Công an phường Yên Hòa đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường để phân luồng giao thông, bảo vệ hiện trường và phối hợp các đơn vị liên quan tiến hành các biện pháp điều tra theo quy định.

Kết quả kiểm tra cho thấy tài xế Nguyễn Văn Sáu có nồng độ cồn 0,264 mg/l khí thở tại thời điểm kiểm tra.

Trước tính chất nghiêm trọng của vụ tai nạn, Giám đốc Công an TP Hà Nội đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ khẩn trương điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc và thực hiện các biện pháp tố tụng theo quy định của pháp luật.