Truy tìm tài xế xe Mercedes tông 2 ô tô trên phố Hà Nội rồi bỏ chạy

Lúc 13h51 ngày 23/2, tại phố Xã Đàn (đoạn phía trước số nhà 360 Xã Đàn, phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám, TP Hà Nội) xảy ra vụ tai nạn giao thông liên hoàn giữa 3 ô tô.

Hình ảnh chiếc ô tô Mercedes gây tai nạn liên hoàn rồi tài xế lái xe bỏ chạy (Ảnh: Văn Yên).

Trao đổi với phóng viên Dân trí tại hiện trường vụ việc, anh Lê Văn Quý (tài xế taxi trực tiếp chứng kiến sự việc) cho biết, vào thời gian trên, một nam tài xế điều khiển ô tô nhãn hiệu Mercedes màu xanh, có biển kiểm soát ở TPHCM, đã đâm vào phần đuôi xe của anh.

Chiếc xe taxi bị ô tô Mercedes lùi trúng gây vỡ đèn pha, móp méo cánh cửa (Ảnh: Trần Thanh).

Sau đó ô tô này tiếp tục lùi ra giữa đường rồi va trúng một xe taxi khác mang BKS 29E-361.xx (đang đi hướng từ Xã Đàn ra ngã 5 Ô Chợ Dừa).

"Bên cạnh nam tài xế Mercedes còn có một phụ nữ, tài xế này có biểu hiện say rượu. Anh ta đâm trúng ô tô của tôi rồi lùi xe ra giữa đường, đúng lúc đó một xe taxi khác đi tới rồi xảy ra va chạm. Sau khi gây tai nạn, lái xe Mercedes đã phóng xe bỏ chạy", anh Quý nói.

Chiếc taxi của anh Quý đang dừng đỗ ven đường để trả khách thì bất ngờ bị ô tô Mercedes tông trúng phần đuôi xe (Ảnh: Trần Thanh).

Tại hiện trường, chiếc xe taxi của tài xế Quý mang BKS 29E-450.xx bị trầy xước hông xe bên trái; chiếc taxi mang BKS 29E-361.xx bị vỡ đèn pha bên phải, móp méo hoàn toàn cửa bên trước bên phải; tại mặt đường phố Xã Đàn văng tung tóe nhiều mảnh vỡ từ vụ va chạm liên hoàn.

Sau khi nhận được thông tin, Công an phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Đội CSGT đường bộ số 3 (Phòng CSGT Hà Nội) đã cử cán bộ tới hiện trường để bảo vệ, phân luồng giao thông và làm rõ sự việc. Cơ quan chức năng đang truy tìm phương tiện, tài xế gây tai nạn liên hoàn nêu trên.