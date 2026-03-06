Công an Gia Lai bác tin CSGT hy sinh khi truy đuổi người vi phạm

Ngày 6/3, Công an tỉnh Gia Lai cho biết thông tin lan truyền trên mạng xã hội cho rằng xảy ra vụ truy đuổi người vi phạm giao thông dẫn đến tai nạn nghiêm trọng tại phường Quy Nhơn, khiến cán bộ Cảnh sát giao thông (CSGT) và người dân tử vong, là bịa đặt, sai sự thật.

Theo cơ quan công an, thời gian gần đây, tài khoản Facebook "Trần Duy Chiến GS-TS Vỉa hè" đăng tải bài viết với tiêu đề "Va chạm kinh hoàng ở Quy Nhơn: CSGT hy sinh vì truy đuổi, lại một bi kịch không đáng có".

Công an tỉnh Gia Lai bác tin giả “truy đuổi người vi phạm giao thông khiến CSGT hy sinh và người dân tử vong tại phường Quy Nhơn” (Ảnh: Chụp màn hình).

Thông tin này nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội, thu hút nhiều lượt chia sẻ và bình luận. Qua xác minh, cơ quan chức năng bác tin giả, xác định nội dung trên là bịa đặt, suy diễn.

Công an tỉnh Gia Lai cho biết trong quá trình thực hiện nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm, lực lượng CSGT luôn tuân thủ chặt chẽ các quy định của pháp luật, quy trình công tác và các biện pháp bảo đảm an toàn.

Việc dừng phương tiện để kiểm tra, xử lý các hành vi vi phạm nhằm phòng ngừa tai nạn giao thông, bảo vệ tính mạng và tài sản của người dân.

Trong nhiều trường hợp, người vi phạm không chấp hành hiệu lệnh của lực lượng chức năng, thậm chí bỏ chạy, chống đối, tiềm ẩn nguy cơ gây mất an toàn cho chính bản thân và những người tham gia giao thông khác.

Phòng CSGT Công an tỉnh Gia Lai khẳng định nội dung lan truyền trên mạng xã hội là thông tin không đúng sự thật, không xảy ra vụ việc như bài viết đề cập. Đơn vị đang phối hợp với các lực lượng nghiệp vụ của Công an tỉnh tiếp tục xác minh để xử lý nghiêm theo quy định.