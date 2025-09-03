Xử phạt người đàn ông chia sẻ thông tin sai sự thật liên quan A80

Ngày 3/9, thông tin từ Công an tỉnh Ninh Bình cho hay, Công an tỉnh này đã triệu tập, làm việc với đối tượng T.V.H (SN 1960), trú xã Hải Anh, tỉnh Ninh Bình, để điều tra, làm rõ về hành vi đăng tải, chia sẻ thông tin bịa đặt, sai sự thật, xuyên tạc, xúc phạm uy tín lãnh đạo Đảng, Nhà nước liên quan đến Lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Ông T.V.H. bị xử phạt 7,5 triệu đồng vì đăng tải, chia sẻ thông tin bịa đặt, sai sự thật (Ảnh: Công an Ninh Bình).

Theo cảnh sát, quá trình làm việc, ông T.V.H. khai do thiếu hiểu biết, không nghiên cứu kỹ nội dung thông tin trước khi chia sẻ nên đã sử dụng tài khoản Facebook cá nhân chia sẻ thông tin bịa đặt, sai sự thật, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến danh dự, uy tín của lãnh đạo Đảng, Nhà nước.

Tại cơ quan công an, ông T.V.H. thừa nhận hành vi vi phạm của mình, đồng thời tự nguyện gỡ bỏ bài viết, video clip và cam kết không tái phạm.

Căn cứ các quy định của pháp luật, Công an xã Hải Anh ra quyết định xử phạt 7,5 triệu đồng đối với ông T.V.H. theo quy định tại Điểm d, Khoản 1, Điều 101 Nghị định 15/2020/NĐ-CP (sửa đổi bổ sung tại Nghị định 14/2022/NĐ-CP).