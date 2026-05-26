Ban Bí thư kỷ luật khai trừ Đảng 2 cán bộ lãnh đạo của Quảng Ninh

Ngày 26/5, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Ban Bí thư họp xem xét đề nghị của Ủy ban Kiểm tra Trung ương về việc thi hành kỷ luật đảng viên vi phạm.

Theo Ban Bí thư, ông Nguyễn Đức Thành, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Quảng Ninh và ông Điệp Văn Chiến, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy Quảng Ninh, đã suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống.

Hai cán bộ lãnh đạo này cũng vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao, trong phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.

Ông Thành và ông Chiến còn vi phạm quy định những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương, gây hậu quả rất nghiêm trọng, dư luận bức xúc, ảnh hưởng rất xấu đến uy tín của tổ chức đảng và cơ quan, đơn vị công tác.

Căn cứ nội dung, tính chất, mức độ, hậu quả, nguyên nhân vi phạm; căn cứ các quy định của Đảng về kỷ luật đảng viên vi phạm, Ban Bí thư quyết định thi hành kỷ luật khai trừ ra khỏi Đảng đối với hai ông Nguyễn Đức Thành và Điệp Văn Chiến.

Ban Bí thư đề nghị các cơ quan chức năng thi hành kỷ luật hành chính kịp thời, đồng bộ với kỷ luật đảng.

Trước đó, hồi tháng 4/2026, HĐND tỉnh Quảng Ninh đã bãi nhiệm tư cách đại biểu của các ông Nguyễn Đức Thành và Điệp Văn Chiến, do vi phạm tiêu chuẩn của đại biểu HĐND.

Ủy ban Kiểm tra Trung ương tại kỳ họp thứ 6 vừa qua cũng kết luận các vi phạm và đề nghị cấp có thẩm quyền xem xét, thi hành kỷ luật hai ông Nguyễn Đức Thành, Điệp Văn Chiến.