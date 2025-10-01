Người phụ nữ nhận lại 130 triệu đồng chuyển nhầm cách đây hơn 2 tháng

Theo Công an phường Việt Trì (Phú Thọ), bà Trần Thị Hoài chuyển nhầm 130 triệu đồng vào ngày 25/7 khi tiến hành thao tác trên điện thoại di động.

Bà Hoài lập tức yêu cầu ngân hàng tra soát, hỗ trợ thu hồi giao dịch chuyển tiền nhưng sau đó không nhận được thông tin về chủ tài khoản cũng như không được hỗ trợ thu hồi giao dịch.

Đến ngày 16/9, bà Hoài mới tới trình báo tại Công an phường Việt Trì. Công an nhanh chóng tiến hành xác minh, xác định được người nhận số tiền trên có địa chỉ cư trú tại Long Đức 1, phường Tam Phước, Đồng Nai.

Bà Trần Thị Hoài vui mừng khi nhận lại đủ số tiền 130 triệu đồng đã chuyển nhầm cách đây hơn 2 tháng (Ảnh: Công an Việt Trì).

Công an phường Việt Trì liên hệ, phối hợp với Công an phường Tam Phước để làm việc với chủ tài khoản.

Nhờ sự vào cuộc tích cực, trách nhiệm giữa hai đơn vị công an, vừa qua bà Trần Thị Hoài đã nhận lại đầy đủ số tiền chuyển nhầm trước đó.

Người phụ nữ 57 tuổi gửi lời cảm ơn sâu sắc tới lực lượng Công an phường Việt Trì vì tinh thần trách nhiệm, tận tụy, kịp thời giúp đỡ người dân.

Qua vụ việc, công an khuyến cáo người dân kiểm tra kỹ lưỡng thông tin tài khoản, số tiền, nội dung chuyển khoản khi thực hiện các giao dịch trực tuyến để tránh xảy ra sai sót không đáng có.

Trường hợp phát sinh sự cố, người dân cần kịp thời thông báo cho ngân hàng hoặc đến ngay cơ quan công an gần nhất để được hướng dẫn, hỗ trợ theo đúng quy định pháp luật.