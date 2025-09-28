Chuyển nhầm 2,3 tỷ đồng, người đàn ông may mắn nhận lại trọn vẹn

Ngày 28/9, Công an xã Tân Khánh Trung (tỉnh Đồng Tháp) cho biết hỗ trợ anh Lê Ngọc Khải, ngụ xã Tân Khánh Trung hoàn trả 2,3 tỷ đồng do anh Bùi Văn Bắc (trú tỉnh Hưng Yên) chuyển nhầm.

Công an xã Tân Khánh Trung làm việc với anh Khải (áo trắng) và anh Bắc (áo đen) về việc hoàn tiền do anh Bắc chuyển nhầm tài khoản ngân hàng cho anh Khải (Ảnh: CTV).

Trước đó, ngày 20/9, anh Bắc đã chuyển nhầm số tiền 2,3 tỷ đồng vào tài khoản anh Khải.

Sau khi biết mình chuyển nhầm tài khoản, anh Bắc đã liên hệ ngân hàng và công an nhờ hỗ trợ.

Qua xác minh, Công an xã Tân Khánh Trung xác định tài khoản thụ hưởng 2,3 tỷ đồng nói trên là của anh Khải nên liên hệ với người đàn ông phối hợp chuyển hoàn trả số tiền.

Tại cơ quan công an, anh Bắc bày tỏ cảm kích và sự nhiệt tình giúp đỡ của lực lượng chức năng đồng thời cảm ơn anh Khải đã giúp anh nhận lại số tiền chuyển nhầm.