Cô gái 17 tuổi thừa nhận tự sinh con, đem bỏ vì quá sợ hãi

Ngày 12/2, thông tin từ UBND xã Cuôr Đăng (tỉnh Đắk Lắk), cơ quan công an xã đã xác định được danh tính người mẹ bỏ con sơ sinh trong rẫy cà phê. Đó là một cô gái 17 tuổi, trú tại xã Cuôr Đăng.

Một nguồn tin cho biết: "Cô gái này mang thai ngoài ý muốn, gia đình cũng không hề hay biết. Ngày 11/2, khi gia đình đi đám tiệc, cô gái ở nhà chuyển dạ và tự sinh con. Sau khi sinh, do quá lo sợ, người mẹ trẻ bế con bỏ ở một khu rẫy cà phê".

Bé gái sơ sinh còn nguyên dây rốn bị bỏ rơi ở rẫy cà phê (Ảnh: Cắt từ clip).

Cháu bé bị bỏ rơi còn nguyên dây rốn, bị kiến bu khắp người.

Khoảng 13h ngày 11/2, một người dân đi làm rẫy đã phát hiện cháu bé, đưa đến trạm y tế sơ cứu. Do được đưa vào trung tâm y tế kịp thời, sức khỏe cháu bé đã ổn định.

Cũng theo nguồn tin, sau khi Công an xã Cuôr Đăng vào cuộc, xác định cô gái là mẹ của đứa trẻ bị bỏ rơi, gia đình cô gái mới biết sự việc. Phía gia đình này đã liên hệ chính quyền xã xin nhận lại cháu bé và ký cam kết chăm sóc, không bỏ rơi cháu.