Thông tin mới vụ bố xích chân con trong phòng, không cho đi học

Chiều 3/12, trao đổi với phóng viên Dân trí, ông Chu Thanh Tấn, Chủ tịch UBND xã Ea Ning (tỉnh Đắk Lắk), cho biết chính quyền địa phương đã đến thăm hỏi, động viên, tặng quà 2 cháu nhỏ từng bị bố ruột nhốt trong phòng kín và không được đi học.

Theo ông Tấn, vụ việc xảy ra tại Ea Ktur (tỉnh Đắk Lắk) nên việc xử lý người bố phía công an xã này đang làm rõ. Riêng 2 cháu gái 11 tuổi và 8 tuổi được đưa về nhà ông bà ngoại tại xã Ea Ning, chính quyền xã rất quan tâm, hỗ trợ các cháu.

Chính quyền xã Ea Ning đến thăm hỏi, động viên và tặng quà cho các cháu nhỏ sau biến cố bị bố ruột xích, nhốt trong phòng (Ảnh: Uy Nguyễn).

"Biết thông tin cả 2 cháu đều không được đi học, chúng tôi chỉ đạo Trường Tiểu học Nguyễn Tất Thành tiếp nhận các cháu vào học lớp 1.

Dù đã gần hết học kỳ 1 của năm học, tuy nhiên, với mong muốn cho các cháu sớm biết chữ và hòa đồng cùng bạn bè nên hôm nay cả 2 bé đã chính thức đến trường học tập", ông Tấn trao đổi.

Chủ tịch UBND xã Ea Ning thông tin rằng khi được gia đình bà ngoại đón về chăm sóc, tinh thần của 2 cháu nhỏ đã bình ổn, chưa phát hiện dấu hiệu bất thường.

Liên quan vụ việc, anh Y.S.A. (30 tuổi, dượng của 2 bé gái) tiết lộ, mẹ của cả 2 cháu mất cách đây 6 năm do tai nạn giao thông. Sau đó, bố của 2 bé đến đón về và mất liên lạc cho đến nay.

Cả 2 cháu nhỏ đã được bố trí vào học lớp 1 tại Trường Tiểu học Nguyễn Tất Thành, xã Ea Ning (Ảnh: Uy Nguyễn).

Đêm 30/11, anh Y.S.A. và gia đình nhà ngoại thấy hình ảnh cháu gái bị xích chân, nhốt trong căn phòng bẩn thỉu nên đã tìm cách liên hệ chính quyền xã để giải cứu 2 cháu nhỏ và đưa về nuôi dưỡng, chăm sóc.

Như Dân trí đưa tin, mới đây, mạng xã hội Facebook đăng tải clip về bé gái không mặc áo, bị xích trong căn phòng nhỏ, đồ đạc lộn xộn và bẩn thỉu. Do bị xích chân, bé gái không thể đi ra ngoài nên mọi sinh hoạt, ăn uống, vệ sinh đều phải ở trong phòng.

Sau khi xác định vụ việc xảy ra tại thôn 5A, xã Ea Ktur, công an xã này đã vào cuộc giải cứu các cháu bé. Trong đó, bé gái 11 tuổi bị bố xích chân, bé gái 8 tuổi còn lại chỉ bị nhốt trong phòng.

Bé gái 11 tuổi bị bố xích chân trong căn phòng bẩn thỉu (Ảnh: Trương Nguyễn).

Chiều 1/12, Công an xã Ea Ktur mời ông N.T.Đ. (34 tuổi, bố 2 bé gái) làm việc. Ông Đ. khai rằng mẹ các cháu đã mất do tai nạn giao thông, cả 2 cháu đã nghỉ học và do hàng ngày phải đi làm nên ông đã nhốt, xích chân con trong phòng.

Cơ quan chức năng tỉnh Đắk Lắk đang giám định thương tật trên cơ thể 2 cháu nhỏ để có thêm cơ sở tiếp tục điều tra vụ việc.