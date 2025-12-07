Thầy giáo giải cứu bé gái bị xích chân: "Sợ bị trả thù nhưng không im lặng"

Vụ việc 2 bé gái tại Đắk Lắk bị bố ruột nhốt trong một căn phòng bẩn thỉu, không cho đến trường đã gây bức xúc dư luận. Sau khi được cơ quan chức năng giải cứu thành công, 2 cháu bé được gửi về nhà bà ngoại nuôi dưỡng và được cho đi học lớp 1 để biết chữ.

Riêng hành vi của người bố, Công an xã Ea Ktur (tỉnh Đắk Lắk) đang xác minh để xử lý theo quy định của pháp luật.

Thầy giáo Nguyễn Công Đạt bên cạnh 2 bé gái từng bị bố ruột nhốt trong phòng, không cho đến trường (Ảnh: Uy Nguyễn).

Người tiên phong đăng đoạn clip bé gái bị bố ruột xích chân trong phòng và trình báo vụ việc đến chính quyền địa phương là thầy giáo Nguyễn Công Đạt, giáo viên Trường Tiểu học Hoàng Hanh (xã Drây Bhăng, tỉnh Đắk Lắk).

Theo thầy Đạt, người trực tiếp quay clip về việc cháu bé bị bố nhốt trong phòng và xích chân là một người sống gần nhà các cháu. Tuy nhiên, người này lo sợ bị trả thù nên không dám công khai đoạn clip.

Tối 30/11, thầy Đạt nhận được đoạn clip và rất đau xót trước cảnh 2 cháu bé còn nhỏ phải sống trong cảnh bị nhốt trong phòng, không được đến trường. Để chắc chắn đoạn clip là đúng sự thật, tránh nguy cơ vi phạm pháp luật nếu đăng tải thông tin sai lệch, thầy Đạt đã chủ động xác minh.

Sau khi biết rõ vụ việc xảy ra tại địa bàn thôn 5A, xã Ea Ktur, thầy giáo đã chủ động báo sự việc đến chính quyền địa phương. Đồng thời, nam giáo viên đã đăng tải một đoạn clip ngắn về vụ việc bé gái bị xích chân trong phòng lên mạng xã hội.

Bé gái 11 tuổi bị bố xích chân trong căn phòng bẩn thỉu (Ảnh: Trương Nguyễn).

“Trước khi đăng tải các đoạn clip, tôi sợ bị cha ruột của 2 cháu bé trả thù nhưng không thể im lặng. Do đó, tôi đã quyết định đăng đoạn clip với mong muốn cả hai bé được giải cứu nhanh nhất có thể", thầy Đạt tâm sự.

Ngay sau đó, cả 2 bé gái nhanh chóng được lực lượng công an xã Ea Ktur giải cứu.

Như Dân trí đưa tin, chiều 1/12, Công an xã Ea Ktur mời ông N.T.Đ. (34 tuổi, bố 2 bé gái) làm việc. Ông Đ. khai rằng mẹ các cháu đã mất do tai nạn giao thông, cả 2 cháu đã nghỉ học và do hàng ngày phải đi làm nên ông đã nhốt, xích chân con trong phòng.

Cơ quan chức năng tỉnh Đắk Lắk đang giám định thương tật trên cơ thể 2 cháu nhỏ để có thêm cơ sở tiếp tục điều tra vụ việc.

Được biết, mẹ của cả 2 cháu bé mất cách đây 6 năm do tai nạn giao thông. Sau đó, người bố đón 2 bé về và mất liên lạc với gia đình nhà ngoại cho đến nay.