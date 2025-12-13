Cụ bà 74 tuổi òa khóc trên xe khách vì cho rằng con út không nhận nuôi

Chiều 13/12, một lãnh đạo UBND phường Bình Kiến (tỉnh Đắk Lắk) xác nhận, địa phương đã vào cuộc xác minh việc cụ bà khóc nức nở trên xe khách, phản ánh việc bị con gái út bỏ rơi.

Tối 11/12, mạng xã hội lan truyền clip ghi lại cảnh cụ bà òa khóc trên xe khách chạy tuyến Tuy Hòa - TPHCM và cho rằng gọi điện thoại cho con gái út nhưng bị con từ chối nhận tiếp tục chăm sóc. Trước sự việc, tài xế xe khách quay đầu xe đưa cụ bà đến trụ sở Công an phường Tuy Hòa để liên hệ với người thân xử lý vụ việc.

Cụ bà 74 tuổi khóc nức nở trên xe khách và cho rằng bị con út từ chối nuôi dưỡng (Ảnh: Cắt từ clip).

Đoạn clip khiến cộng đồng mạng phẫn nộ, lên án gay gắt trước việc cụ bà lớn tuổi nhưng không được con cái nuôi dưỡng.

Trước thông tin trên, UBND phường Bình Kiến đã giao cho Phòng Văn hóa - Xã hội của phường xác minh vụ việc.

Cụ bà trong đoạn clip là bà N.T.T. (74 tuổi), có 2 người con gái. Trong đó, con gái lớn tên N.T.Th. (trú tại khu phố Liên Trì 2, phường Bình Kiến) và con gái út sinh sống tại TPHCM.

Trước đây, bà T. sống cùng con gái út ở TPHCM, gần đây, bà T. về phường Bình Kiến thăm lại con gái lớn và ở lại khoảng 5 ngày.

Đến tối 9/12, con gái lớn mua vé xe khách để mẹ quay lại TPHCM và đã xảy ra sự việc như trong clip đăng tải trên mạng xã hội.

Sau vụ việc, cụ bà được các tổ chức, cá nhân thăm hỏi, tặng quà (Ảnh: UBND phường Bình Kiến).

Theo thông tin từ UBND phường Bình Kiến, qua xác minh, con gái lớn của bà T. khẳng định gia đình vẫn đang chăm sóc và phụng dưỡng mẹ, hoàn toàn không có chuyện “bỏ rơi mẹ”.

Đồng thời, bà T. cũng khẳng định sẽ ở lại với con gái lớn trên địa bàn phường Bình Kiến.