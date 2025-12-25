Chuyển giao 676 cá thể rắn hổ mang trong một vụ vận chuyển trái phép

Ngày 25/12, Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh Quảng Trị xác nhận đã bàn giao 676 cá thể rắn hổ mang cho Trung tâm nuôi trồng, nghiên cứu, chế biến dược liệu, Cục Hậu cần - Kỹ thuật, Quân khu 9 (trại rắn Đồng Tâm) ở tỉnh Đồng Tháp.

Đây là số rắn không có giấy tờ hợp pháp, được lực lượng công an tại Quảng Trị phát hiện trong một vụ vận chuyển trái phép.

Các cá thể rắn được bàn giao (Ảnh: Trần Khôi).

Như Dân Trí đã thông tin, quá trình tuần tra, kiểm soát trên quốc lộ 9, đoạn qua xã Lao Bảo, đơn vị chức năng phát hiện xe khách biển số 74F-001.xx (do M.V.B., trú tại phường Nam Đông Hà, tỉnh Quảng Trị) điều khiển, đang dừng bên đường, có biểu hiện nghi vấn.

Số rắn hổ mang trước đó được phát hiện trên xe khách, không có giấy tờ hợp pháp (Ảnh: Trần Khôi).

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện phụ xe N.Đ.K. (SN 2005, trú tại thành phố Huế) đang bốc xếp 112 kiện hàng, bên trong có 676 cá thể rắn hổ mang, tổng trọng lượng gần 1 tấn, không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc hợp pháp.

Mở rộng điều tra, cơ quan công an xác định số rắn trên của bà H.T.N. (SN 1991, trú tại thôn Ka Tăng, xã Lao Bảo, Quảng Trị), đưa từ Lào về Việt Nam theo đường tiểu ngạch.