Rắn hổ chúa nặng 7kg xuất hiện trong khu dân cư

Sau khi tiếp nhận tin báo của người dân về một cá thể rắn hổ chúa xuất hiện trong vườn nhà tại thôn Ninh Nội, Công an xã An Bình (Phú Thọ) nhanh chóng huy động lực lượng, phối hợp với kiểm lâm phụ trách địa bàn xác minh, tiếp cận hiện trường.

Quá trình xử lý được tiến hành thận trọng, sử dụng các dụng cụ chuyên dụng kết hợp kinh nghiệm nhằm giảm tối đa nguy cơ gây thương tích cho lực lượng làm nhiệm vụ cũng như không làm tổn hại cá thể rắn nguy cấp, quý hiếm.

Rắn hổ chúa nặng 7kg được lực lượng chức năng xã An Bình xử lý và đưa về thả ở rừng tự nhiên trên địa bàn Phú Thọ (Ảnh: Công an xã An Bình).

Cá thể rắn hổ chúa này được xác định nặng 7kg, thuộc nhóm nguy cấp. Loài này thường sinh sống ở các khu rừng tự nhiên và rất hiếm gặp tại khu vực dân cư.

Lực lượng chức năng đã thả rắn hổ chúa về khu rừng tự nhiên trên địa bàn Phú Thọ để có môi trường sống phù hợp. Việc thả rắn được thực hiện ở vị trí xa khu dân cư, bảo đảm an toàn và đúng quy định về bảo tồn động vật hoang dã.

Công an xã An Bình khuyến cáo người dân khi phát hiện các loài động vật hoang dã, đặc biệt động vật nguy hiểm, không nên tự ý tiếp cận hoặc tìm cách bắt. Việc thông báo ngay cho chính quyền hoặc lực lượng chức năng địa phương sẽ giúp đảm bảo an toàn và được hỗ trợ kịp thời.