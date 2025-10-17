Camera AI liên tục phát hiện hàng nghìn tài xế không thắt dây an toàn

Sáng 17/10, Cục CSGT (Bộ Công an) cho biết, tính từ 25/9 đến 16/10, camera AI giám sát giao thông trên tuyến cao tốc Nội Bài - Lào Cai đã ghi nhận và CSGT đã gửi thông báo đến 2.123 trường hợp vi phạm không thắt dây an toàn, trong đó đã xử lý 214 trường hợp vi phạm.

Một tài xế vừa không thắt dây an toàn, vừa sử dụng điện thoại khi lái xe bị camera AI phát hiện (Ảnh: Cục CSGT).

Cũng theo Cục CSGT, từ 12h ngày 15/10 đến 12h ngày 16/10, camera AI tại km20 tuyến cao tốc Nội Bài - Lào Cai ghi nhận hơn 13.100 phương tiện đi qua với tốc độ trung bình 75,44km/h. Đồng thời camera AI đã phát hiện 24 trường hợp không thắt dây đai an toàn.

Cùng thời gian trên, qua trích xuất dữ liệu từ camera AI được lắp đặt tại nút giao phố Phạm Văn Bạch - Hoàng Quán Chi (TP Hà Nội), cảnh sát đã phát hiện 72 lái xe máy không đội mũ bảo hiểm; 234 trường hợp vượt đèn đỏ; 3 trường hợp đi ngược chiều.

Một lái xe ôm công nghệ vượt đèn đỏ bị camera AI phát hiện (Ảnh: Cục CSGT).

Ngoài ra, camera AI tại đường Lê Văn Lương đã ghi nhận 2 trường hợp đi sai làn đường. Những trường hợp này đã được Cục CSGT chuyển cho Công an TP Hà Nội và các đơn vị chức năng để thực hiện thủ tục xử lý vi phạm.