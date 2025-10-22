Chủ tịch nước: Cán bộ quản lý phải biết sử dụng những người giỏi

Ngày 22/10, tiếp tục kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV, phát biểu tại tổ về dự án Luật Viên chức (sửa đổi), Chủ tịch nước Lương Cường cho biết mục tiêu sửa đổi lần này là để đáp ứng yêu cầu sắp xếp bộ máy tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả.

Lãnh đạo, quản lý không nhất thiết phải là người giỏi nhất về chuyên môn

Theo Chủ tịch nước, một trong những vấn đề cốt lõi là nâng cao chất lượng đội ngũ viên chức và tạo sự liên thông giữa khu vực công - tư, đặc biệt trong lĩnh vực y tế, giáo dục…

Chủ tịch nước nhấn mạnh luật pháp phải quy định rõ vấn đề gì Nhà nước phải bao cấp hoàn toàn, vấn đề gì Nhà nước hỗ trợ một phần và vấn đề gì có thể để cho các đơn vị tự chủ.

Chủ tịch nước Lương Cường phát biểu thảo luận (Ảnh: CTV).

Dẫn chứng từ kinh nghiệm khi còn công tác trong quân đội, Chủ tịch nước cho rằng không thể áp dụng cơ chế tự chủ hoàn toàn theo thị trường cho các đơn vị mang nhiệm vụ chính trị.

"Khi tôi còn công tác trong quân đội, lúc triển khai Nghị quyết 18, 19 của Trung ương về sắp xếp bộ máy và đơn vị sự nghiệp công lập thì cũng có yêu cầu các bệnh viện, đoàn an dưỡng, đài truyền hình quân đội phải tự chủ. Nhưng tôi cho rằng chúng ta phải xác định mục đích tồn tại của các đơn vị này", Chủ tịch nước phân tích.

Chủ tịch nước cho biết bệnh viện quân đội thành lập ra để phục vụ các nhiệm vụ quốc phòng. Khi có tình huống họ có thể lập tức cơ động thành các trạm quân y dã chiến, còn trong thời bình họ tận dụng công năng để khám chữa bệnh, giữ tay nghề, đảm bảo đời sống và phục vụ xã hội.

Nếu tự chủ hoàn toàn theo cơ chế thị trường thì sẽ không thực hiện được nhiệm vụ chính trị, theo lời Chủ tịch nước.

Tương tự, Chủ tịch nước cho rằng các đoàn an dưỡng là để phục vụ đối tượng chính sách, những người không đủ điều kiện vào khách sạn, còn báo chí là để phục vụ nhiệm vụ chính trị, là tiếng nói của Đảng và Nhà nước.

"Nếu tất cả đều tự chủ, dùng tiền của nhân dân đầu tư rồi để tư nhân hóa thì không đúng", Chủ tịch nước nói.

Chủ tịch nước nhấn mạnh giải pháp được lựa chọn là giữ nguyên mô hình, chỉ tận dụng công năng để vừa hoàn thành nhiệm vụ chính trị, vừa phục vụ xã hội và đảm bảo đời sống cho cán bộ, viên chức.

Cùng với đó, Chủ tịch nước lưu ý cần xem lại tiêu chuẩn và cách đào tạo, bồi dưỡng cán bộ.

Theo Chủ tịch nước, đối với cán bộ lãnh đạo, quản lý không nhất thiết phải là người giỏi nhất về chuyên môn, nhưng phải là người biết sử dụng, quản lý được những người giỏi hơn mình.

Với các nhà giáo, nhà khoa học, Chủ tịch nước nhấn mạnh phải thật sự chuyên sâu. "Dạy nghề phải gắn với nhu cầu của thị trường lao động, đào tạo cái mà xã hội cần chứ không phải cái chúng ta có", Chủ tịch nước lưu ý.

Dự thảo luật được thiết kế theo hướng mở hơn

Đánh giá về dự thảo Luật Viên chức (sửa đổi), đại biểu Quốc hội Nguyễn Phương Thủy (Hà Nội) cho biết dự thảo luật đã thể hiện nhiều quan điểm mới liên quan đến việc tuyển dụng, quản lý, sử dụng, đánh giá, cũng như các chế độ, quyền lợi đối với viên chức.

Dự thảo luật đã được thiết kế theo hướng mở hơn rất nhiều nhằm phát huy tối đa tiềm năng, lợi thế và các mặt tích cực của đội ngũ viên chức hiện nay, theo đại biểu.

Bà Thủy cho hay vấn đề quyền của viên chức đã được mở rộng và quy định thể chế hóa hơn nhiều. Điều này phù hợp với tinh thần của một số luật đã được thông qua trong thời gian vừa qua.

Đại biểu Nguyễn Phương Thủy phát biểu (Ảnh: CTV).

Theo đại biểu, các quy định mới đã mở ra cho viên chức trong nhiều ngành, lĩnh vực được tham gia những hoạt động về sản xuất kinh doanh hoặc tham gia góp vốn, điều hành các doanh nghiệp ở bên ngoài. Cơ chế này tạo ra những điều kiện để viên chức phát huy khả năng, năng lực làm việc của mình, đóng góp vào sự phát triển chung của đất nước.

Dự thảo Luật Viên chức (sửa đổi) vẫn duy trì 2 hình thức tuyển dụng truyền thống là thi tuyển và xét tuyển, đại biểu Quốc hội Trương Xuân Cừ (Hà Nội) cho rằng hình thức thi tuyển bảo đảm công bằng hơn.

Ông Cừ đánh giá cao nội dung về ứng dụng khoa học công nghệ và chuyển đổi số trong việc thi tuyển. Theo đại biểu, đây là một định hướng quan trọng sẽ giúp khâu thi tuyển đảm bảo tính công bằng, chính xác và khách quan hơn.

Về hình thức xét tuyển, vị đại biểu băn khoăn việc đưa ra các tiêu chuẩn để xét như xét những người tốt nghiệp xuất sắc… nhưng nếu quá trình này không công khai minh bạch và chỉ áp dụng đúng luật mà không kiểm tra thêm sẽ khó chọn được người thực sự có kiến thức, kỹ năng và trình độ.

Do vậy, đại biểu đề nghị cần có thêm phần kiểm tra năng lực đối với các đối tượng xét tuyển, dù là tốt nghiệp xuất sắc hay thuộc diện cử tuyển, bởi việc này là một tất yếu để chọn ra những người xuất sắc thật sự.