Chủ tịch nước 5 lần ban hành quyết định đặc xá cho hơn 31.300 người

Chiều 20/10, Chủ tịch nước Lương Cường trình Quốc hội báo cáo công tác nhiệm kỳ 2021-2026 của Chủ tịch nước.

Chủ tịch nước Lương Cường nhấn mạnh nhiệm kỳ 2021-2026 là một nhiệm kỳ đặc biệt với nhiều sự thay đổi nhân sự ở các cấp, đặc biệt là nhân sự cấp cao của Đảng, Nhà nước, trong đó có nhân sự Chủ tịch nước.

Chủ tịch nước Lương Cường trình Quốc hội báo cáo công tác nhiệm kỳ 2021-2026 của Chủ tịch nước (Ảnh: Quang Phúc).

Về công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, xây dựng Nhà nước pháp quyền, Chủ tịch nước đã cùng các lãnh đạo chủ chốt, tập thể Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương thực hiện đầy đủ chương trình làm việc toàn khóa và hằng năm; quyết định những chủ trương, chính sách quan trọng về đối nội, đối ngoại; lãnh đạo và kiểm tra, giám sát việc thực hiện các nghị quyết, kết luận, chỉ thị của Đảng, xử lý các vấn đề hệ trọng phát sinh trong thực tiễn.

Chủ tịch nước cũng cùng tập thể Bộ Chính trị chỉ đạo xây dựng và thông qua nhiều đề án lớn, quan trọng; cùng Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban Chấp hành Trung ương lãnh đạo và quyết liệt chỉ đạo việc sắp xếp, tổ chức lại tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp.

Nhiệm kỳ 2021-2026, Chủ tịch nước đã ký lệnh công bố 99 luật và 7 pháp lệnh góp phần tháo gỡ khó khăn, vướng mắc về thể chế, khơi thông các nguồn lực.

Theo Chủ tịch nước Lương Cường, công tác khen thưởng trong nhiệm kỳ được quan tâm chỉ đạo. Chủ tịch nước đã quyết định tặng thưởng hơn 466.600 huân chương, huy chương; hơn 6.500 danh hiệu vinh dự Nhà nước; hơn 1.200 danh hiệu Bà mẹ Việt Nam anh hùng, 129 danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, 13 danh hiệu Anh hùng Lao động.

Chủ tịch nước cũng đã xem xét, quyết định cho thôi, cho nhập và trở lại quốc tịch Việt Nam đối với hơn 18.000 trường hợp, bảo đảm đúng quy định của pháp luật, quyền và lợi ích hợp pháp của công dân.

Cũng theo Chủ tịch nước Lương Cường, từ đầu nhiệm kỳ đến nay, Chủ tịch nước đã 5 lần ban hành quyết định đặc xá tha tù trước thời hạn cho hơn 31.300 người đúng quy định của pháp luật, đúng thẩm quyền, bảo đảm dân chủ, khách quan, công khai, minh bạch.

Từ thực tiễn công tác xét đơn xin ân giảm án tử hình, Chủ tịch nước đã báo cáo Bộ Chính trị chỉ đạo các cơ quan liên quan đã rà soát, kiến nghị sửa đổi, bổ sung Bộ luật hình sự, Bộ luật tố tụng hình sự, Luật Thi hành án hình sự liên quan đến hình phạt tử hình và thi hành án tử hình.

Các đại biểu Quốc hội nghe Chủ tịch nước Lương Cường trình bày báo cáo tổng kết nhiệm kỳ Chủ tịch nước (Ảnh: Quang Phúc).

Về nhiệm vụ và quyền hạn trong hoạt động đối ngoại, trong nhiệm kỳ Chủ tịch nước đã thăm 20 quốc gia, dự 11 hội nghị, diễn đàn quốc tế lớn. Chủ tịch nước cũng đón tiếp, hội đàm với 30 đoàn nguyên thủ quốc gia, lãnh đạo các nước thăm Việt Nam.

"Nhiều dấu mốc quan trọng đã được xác lập, mở ra giai đoạn phát triển mới trong quan hệ hữu nghị và hợp tác với các quốc gia. Trong nhiệm kỳ, Việt Nam đã thiết lập mới quan hệ ngoại giao với 4 nước (nâng số nước có quan hệ ngoại giao lên 194), nâng cấp quan hệ lên Đối tác chiến lược toàn diện với 10 nước (nâng tổng số Đối tác Chiến lược toàn diện lên 13 quốc gia)”, Chủ tịch nước Lương Cường nhấn mạnh.

Cùng với những kết quả đạt được, Chủ tịch nước Lương Cường cho biết còn một số hạn chế và trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn được giao, Chủ tịch nước có trách nhiệm trước những hạn chế, tồn tại của đất nước trong nhiệm kỳ.

Ông cho biết do có nhiều thay đổi về nhân sự Chủ tịch nước nên hoạt động Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp Trung ương có lúc còn gián đoạn, không thường xuyên, liên tục.

Chủ tịch nước cũng đề xuất phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm, trong đó có việc cùng Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư lãnh đạo, chỉ đạo tập trung xây dựng các văn kiện Đại hội lần thứ XIV của Đảng, triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết khi được Đại hội thông qua.

Một nhiệm vụ quan trọng khác, theo Chủ tịch nước, là kịp thời khó khăn, vướng mắc, khơi dậy, phát huy mọi tiềm năng và nguồn lực, tạo động lực mới cho phát triển nhanh và bền vững của đất nước.