Chủ tịch Quốc hội: “Pháp luật phải đi trước mở đường cho đổi mới sáng tạo”

Nội dung này được Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh khi phát biểu khai mạc kỳ họp thứ 10 Quốc hội khóa XV, sáng 20/10. “Đây là kỳ họp không chỉ mang tính tổng kết nhiệm kỳ mà còn là bước khởi đầu cho thời kỳ phát triển mới”, Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh.

Theo chương trình, kỳ họp thứ 10 diễn ra trong khoảng 40 ngày để xem xét, thảo luận và quyết định khối lượng công việc rất lớn, nhiều nội dung có ý nghĩa quan trọng chiến lược.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu khai mạc kỳ họp thứ 10 Quốc hội khóa XV (Ảnh: Quang Phúc).

Dự kiến, Quốc hội sẽ xem xét, thông qua 53 dự án luật, nghị quyết. “Đây là khối lượng công tác lập pháp lớn nhất trong lịch sử các kỳ họp Quốc hội, là minh chứng sinh động cho tinh thần pháp luật phải đi trước một bước, mở đường cho đổi mới sáng tạo, lấy cuộc sống và lợi ích của nhân dân làm thước đo của chính sách”, Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh.

Theo Chủ tịch Quốc hội, các dự án luật bao quát hầu hết các lĩnh vực trọng yếu, nhiều vấn đề mới, biến động liên tục, nhằm kịp thời thể chế hóa các chủ trương, nghị quyết mới của Đảng.

Việc thông qua khối lượng lớn công việc về lập pháp cũng nhằm tập trung tháo gỡ điểm nghẽn thể chế, nhất là trong lĩnh vực đất đai, đầu tư, quy hoạch, xây dựng, môi trường, năng lượng; lành mạnh hóa thị trường trái phiếu doanh nghiệp, bất động sản…

Tại kỳ họp này, Quốc hội cũng sẽ xem xét các báo cáo của Chính phủ về kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, Ngân sách nhà nước, kế hoạch đầu tư công; quyết định điều chỉnh Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021-2030 và xem xét, quyết định công tác nhân sự thuộc thẩm quyền…

Các lãnh đạo Đảng, Nhà nước và đại biểu Quốc hội tại phiên khai mạc kỳ họp thứ 10 (Ảnh: Quang Phúc).

Cũng theo Chủ tịch Quốc hội, trong kỳ họp này, Quốc hội sẽ bố trí thời gian để thảo luận, góp ý kiến vào các dự thảo văn kiện trình Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV.

Quốc hội cũng sẽ tập trung thảo luận báo cáo tổng hợp việc thực hiện các nghị quyết giám sát chuyên đề và chất vấn của Quốc hội nhiệm kỳ khóa XIV, XV của các thành viên Chính phủ, Chánh án TAND Tối cao, Viện trưởng Viện KSND Tối cao, Tổng Kiểm toán Nhà nước.

Quốc hội sẽ thảo luận dự thảo Báo cáo công tác nhiệm kỳ khóa XV của Quốc hội; xem xét báo cáo công tác nhiệm kỳ 2021-2026 của Chủ tịch nước, Chính phủ, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội, TAND Tối cao, VKSND tối cao và Kiểm toán Nhà nước.

Phiên khai mạc kỳ họp thứ 10 Quốc hội khóa XV (Ảnh: Quang Phúc).

Nhấn mạnh tinh thần “đổi mới, dân chủ, kỷ cương, trách nhiệm, hiệu quả”, Chủ tịch Quốc hội đề nghị các đại biểu tập trung cao độ, phát huy cao nhất trí tuệ, kinh nghiệm, tất cả vì lợi ích của Tổ quốc, của nhân dân.

“Không có lực cản nào, không có lý do gì có thể ngăn bước chúng ta vươn tới hoà bình, thịnh vượng, dân tộc ta trường tồn và phát triển”, Chủ tịch Quốc hội nhắc lại phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu sáng 2/9.