Chủ tịch Quốc hội: “Pháp luật phải đi trước mở đường cho đổi mới sáng tạo”
(Dân trí) - Tại kỳ họp thứ 10, Quốc hội sẽ xem xét, thông qua 53 dự án luật, nghị quyết. Đây là khối lượng lớn nhất trong lịch sử Quốc hội, là minh chứng sinh động cho tinh thần pháp luật phải đi trước mở đường.
Nội dung này được Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh khi phát biểu khai mạc kỳ họp thứ 10 Quốc hội khóa XV, sáng 20/10. “Đây là kỳ họp không chỉ mang tính tổng kết nhiệm kỳ mà còn là bước khởi đầu cho thời kỳ phát triển mới”, Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh.
Theo chương trình, kỳ họp thứ 10 diễn ra trong khoảng 40 ngày để xem xét, thảo luận và quyết định khối lượng công việc rất lớn, nhiều nội dung có ý nghĩa quan trọng chiến lược.
Dự kiến, Quốc hội sẽ xem xét, thông qua 53 dự án luật, nghị quyết. “Đây là khối lượng công tác lập pháp lớn nhất trong lịch sử các kỳ họp Quốc hội, là minh chứng sinh động cho tinh thần pháp luật phải đi trước một bước, mở đường cho đổi mới sáng tạo, lấy cuộc sống và lợi ích của nhân dân làm thước đo của chính sách”, Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh.
Theo Chủ tịch Quốc hội, các dự án luật bao quát hầu hết các lĩnh vực trọng yếu, nhiều vấn đề mới, biến động liên tục, nhằm kịp thời thể chế hóa các chủ trương, nghị quyết mới của Đảng.
Việc thông qua khối lượng lớn công việc về lập pháp cũng nhằm tập trung tháo gỡ điểm nghẽn thể chế, nhất là trong lĩnh vực đất đai, đầu tư, quy hoạch, xây dựng, môi trường, năng lượng; lành mạnh hóa thị trường trái phiếu doanh nghiệp, bất động sản…
Tại kỳ họp này, Quốc hội cũng sẽ xem xét các báo cáo của Chính phủ về kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, Ngân sách nhà nước, kế hoạch đầu tư công; quyết định điều chỉnh Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021-2030 và xem xét, quyết định công tác nhân sự thuộc thẩm quyền…
Cũng theo Chủ tịch Quốc hội, trong kỳ họp này, Quốc hội sẽ bố trí thời gian để thảo luận, góp ý kiến vào các dự thảo văn kiện trình Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV.
Quốc hội cũng sẽ tập trung thảo luận báo cáo tổng hợp việc thực hiện các nghị quyết giám sát chuyên đề và chất vấn của Quốc hội nhiệm kỳ khóa XIV, XV của các thành viên Chính phủ, Chánh án TAND Tối cao, Viện trưởng Viện KSND Tối cao, Tổng Kiểm toán Nhà nước.
Quốc hội sẽ thảo luận dự thảo Báo cáo công tác nhiệm kỳ khóa XV của Quốc hội; xem xét báo cáo công tác nhiệm kỳ 2021-2026 của Chủ tịch nước, Chính phủ, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội, TAND Tối cao, VKSND tối cao và Kiểm toán Nhà nước.
Nhấn mạnh tinh thần “đổi mới, dân chủ, kỷ cương, trách nhiệm, hiệu quả”, Chủ tịch Quốc hội đề nghị các đại biểu tập trung cao độ, phát huy cao nhất trí tuệ, kinh nghiệm, tất cả vì lợi ích của Tổ quốc, của nhân dân.
“Không có lực cản nào, không có lý do gì có thể ngăn bước chúng ta vươn tới hoà bình, thịnh vượng, dân tộc ta trường tồn và phát triển”, Chủ tịch Quốc hội nhắc lại phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu sáng 2/9.
Theo Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, những ngày gần đây, nhiều tỉnh, thành phố phải hứng chịu thiên tai, bão chồng bão, lũ chồng lũ, sạt lở, ngập lụt trên diện rộng, gây thiệt hại nặng nề về người và tài sản của Nhà nước và nhân dân.
Quốc hội gửi lời thăm hỏi, lời chia sẻ sâu sắc tới đồng bào các địa phương bị ảnh hưởng, đồng thời biểu dương cấp ủy, chính quyền, MTTQ, lực lượng quân đội, công an, đội ngũ cán bộ ngành y tế, giáo dục và các lực lượng khác đã không quản ngại hiểm nguy, nỗ lực cứu trợ, bố trí chỗ ở, khắc phục nhanh hậu quả, đưa các em học sinh được đến trường học tập.
“Quốc hội đề nghị Chính phủ, các địa phương, các ngành tiếp tục tập trung nguồn lực, hỗ trợ khẩn cấp cho vùng bị thiệt hại, đồng thời, rà soát, đề xuất hoàn thiện chính sách pháp luật về phòng, chống thiên tai, ứng phó với biến đổi khí hậu, đảm bảo cho sự phát triển bền vững của đất nước”, Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh.
Trước phiên khai mạc kỳ họp 10, lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Đại biểu Quốc hội các tỉnh, thành phố ủng hộ đồng bào, khắc phục hậu quả bão lũ.