Chủ tịch Hà Nội yêu cầu điều tra nguyên nhân vụ cháy nhà làm 5 người chết

Sáng 11/10, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh đã đến hiện trường và chỉ đạo khắc phục hậu quả vụ cháy nhà dân tại ngõ 180 Kim Hoa (phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám). Vụ hỏa hoạn gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng, khiến 5 người trong gia đình tử vong.

Người đứng đầu chính quyền thành phố yêu cầu các cấp, ngành và đơn vị liên quan khẩn trương thăm hỏi, động viên, hỗ trợ vật chất, tinh thần gia đình người bị nạn.

Ông Thanh đồng thời chỉ đạo các đơn vị liên quan tập trung khắc phục hậu quả, khẩn trương điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ cháy để xử lý theo quy định.

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh chỉ đạo tại hiện trường vụ cháy (Ảnh: Linh Phạm).

Bên cạnh đó, Chủ tịch Hà Nội lưu ý các đơn vị, địa phương nghiên cứu quy hoạch ngõ ngách cần tập trung vào việc bảo đảm lối thoát hiểm thông thoáng, có đủ phương tiện, thiết bị chữa cháy tại chỗ và lực lượng ứng phó tại chỗ.

Các đơn vị cũng được giao nghiên cứu giải pháp quy hoạch lại các ngõ, ngách nhỏ hẹp; tăng cường phổ biến kiến thức phòng cháy, chữa cháy cho người dân…

Công an khám nghiệm hiện trường (Ảnh: CTV).

Công an Hà Nội cho biết vụ cháy xảy ra lúc 5h36 tại ngôi nhà 4 tầng và 1 tầng tum. Ngôi nhà này có mặt tiền nhỏ hẹp, diện tích khoảng 25m2 và nằm trong ngõ sâu, cách đường giao thông chính 300m.

Vụ cháy khiến 5 nạn nhân trong một gia đình tử vong gồm: N.Đ.L. (SN 1952); H.T.H. (SN 1956); N.H.M. (SN 1982); Đ.T.S. (SN 1988) và N.M.V. (SN 2019).