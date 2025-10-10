Cháy kho dược ở Hà Nội, một công nhân tử vong

Chiều 10/10, trao đổi với phóng viên Dân trí, ông Nguyễn Đình Sỹ, Chủ tịch UBND xã Phú Nghĩa, TP Hà Nội cho biết, vào lúc 11h5 cùng ngày, tại Công ty TNHH xuất nhập khẩu thủ công Mỹ nghệ Minh Long, ở thôn Nghĩa Hảo, xã Phú Nghĩa, xảy ra cháy lớn.

Điểm cháy là nhà xưởng sản xuất 1 tầng, xây tường bao bằng gạch dày 20cm, cao 3m ốp tôn, mái lợp tôn. Diện tích xưởng khoảng 468m2.

Cột khói đen bốc lên từ vụ cháy (Ảnh: Văn Cường).

Theo ông Sỹ, cơ sở này nằm trong đường liên thôn xã Phú Nghĩa, từ mặt đường quốc lộ 6 đi vào khoảng 300m. Chất cháy chủ yếu là hàng dược phẩm bảo vệ sức khỏe cùng máy móc sản xuất.

Ông Sỹ cho biết vụ cháy khiến một người tử vong là anh P.V.S. (SN 1998, trú tại xã Quảng Bị, TP Hà Nội). Nạn nhân là công nhân đứng máy sản xuất ống làm thuốc. Khi anh S. đang làm thì máy phát nổ, dẫn đến cháy chập ở khu nhà xưởng sản xuất.

Anh S. bị thương, được đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong tại Bệnh viện Đa khoa Chương Mỹ.

Cũng theo lãnh đạo xã Phú Nghĩa, sau khi nhận được tin báo, lãnh đạo địa phương đã có mặt tại hiện trường chỉ đạo công an xã nhanh chóng phối hợp với các đơn vị chức năng tổ chức khoanh vùng, hướng dẫn thoát nạn và tham gia chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ.

Ngoài ra, Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an TP Hà Nội cũng điều khoảng 5 xe chữa cháy và hàng chục chiến sĩ tới hiện trường dập lửa, tìm kiếm cứu nạn.

Công nhân di dời đồ đạc bên trong nhà kho ra ngoài (Ảnh: Văn Cường).

Đến khoảng 12h15 cùng ngày, đám cháy được khống chế và dập tắt hoàn toàn, không để lan sang khu vực lân cận.

Một nhân chứng tại hiện trường cho biết, thời điểm cháy họ nghe thấy tiếng nổ lớn, sau đó mọi người hò nhau tháo chạy, khi ra đến sân công ty thì khói đen đã bốc nghi ngút.

Nguyên nhân vụ cháy đang được tiếp tục điều tra, làm rõ.